FVR sucht Geschäftsführer*in (m/w/d)

Der Fußballverband Rheinland e.V. mit Sitz in Koblenz sucht

zum 1. Februar 2023

einen Geschäftsführer (m/w/d).

Die Tätigkeit umfasst im Wesentlichen die Aufgabenbereiche:

• Leitung der Geschäftsstelle

• Konzeptionelle Weiterentwicklung des Verbandes und seiner Sportschule in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Verbandsorganen und zuständigen Gremien

• Koordinierung und Umsetzung von Beschlüssen der Verbandsorgane

• Zusammenarbeit mit anderen Sportorganisationen (Deutscher Fußball-Bund, FußballLandesverbände, Sportbünde)

• Personalmanagement und -führung

• Beratende Mitarbeit im Verbandspräsidium

Dafür sollten Sie mitbringen:

• Ein abgeschlossenes Hochschulstudium, vorzugsweise in den Fachbereichen Betriebswirtschaft, Sportökonomie/-wissenschaft, Recht oder vergleichbare Qualifikation

• Ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten

• Erfahrung in der Personalführung

• Kenntnisse der Strukturen im organisierten Sport und Erfahrung in der Vereins- oder Verbandsarbeit

• Fähigkeit zur Führung und Motivation von Mitarbeiter*innen, Durchsetzungsvermögen und Verhandlungsgeschick

• Ausgeprägte Ergebnisorientierung und Einsatzbereitschaft

• Hohe Sportaffinität, insbesondere zum Fußball

• Bereitschaft zu flexibler Arbeitszeit, auch an Abenden und am Wochenende

Unser Angebot:

• Ein vielseitiges und verantwortungsvolles Aufgabengebiet in dem spannenden Handlungsfeld Fußball

• Ein kooperatives und leistungsstarkes Team

• Ein angenehmes Arbeitsumfeld in Koblenz-Oberwerth

• Verbandseigene Sportschule mit Kantine

• Freiwillige Zusatzleistungen wie JobRad, flexible Arbeitszeit oder die Möglichkeit zu mobilem Arbeiten

Der aktuelle Stelleninhaber wird in reduziertem Umfang (ATZ) weiterarbeiten und zur Einarbeitung und Vertretung der neuen Geschäftsführung zur Verfügung stehen.

Wir freuen uns auf eine aussagekräftige Bewerbung unter Angabe der Gehaltsvorstellung und des möglichen Eintrittsdatums bis zum 30. November 2022 an jobs@fv-rheinland.de z.Hd. des FVR-Präsidenten, Herrn Gregor Eibes.

