FVN sucht Verbandssportlehrer/in

Der Fußballverband Niederrhein e. V. (FVN) ist mit seinen mehr als 430.000 Mitgliedern in knapp 1.140 Vereinen der sechstgrößte Landesverband im DFB. Am Verbandssitz im Sportpark Wedau in Duisburg betreibt der FVN seit Jahrzehnten erfolgreich eine der größten Sportschulen in der Bundesrepublik Deutschland, die Sportschule Wedau. Dieses anerkannte Bundes- und Landesleistungszentrum für zahlreiche Sportarten verfügt über 400 Übernachtungsmöglichkeiten, größtenteils auf Hotel "3-Sterne-Plus-Niveau", 10 Sporthallen verschiedener Raumgrößen, weiteren 6 Fußballrasen- u. Kunststoff-Spielfeldern sowie über 20 Tagungs- und Seminarräumen und beeindruckt durch ein multifunktionales Nutzungskonzept zwischen sportiven Weiterbildungs-Veranstaltungen und einem expandierendem Tagungsgeschäft.

Der Fußballverband Niederrhein e.V. sucht schnellstmöglich eine/n

Verbandssportlehrer/in

in Vollzeit (40 Stunden/Woche)

Aufgaben

• Verantwortliche Betreuung einzelner Auswahlmannschaften inklusive Sichtung, Zusammenstellung des Teams und Durchführung von Maßnahmen, vornehmlich der Juniorinnen

• Verantwortlich für die Konzeption, Organisation und Durchführung der Trainer Aus- und Fortbildung auf Landesverbandsebene

• Verantwortliche Durchführung einzelner Maßnahmen der Trainer Aus- und Fortbildung

• Enge Zusammenarbeit und Kommunikation mit Verbands- und Vereinsmitarbeitern im Verbandsgebiet

• Weiterentwicklung des Talentförderkonzeptes für den FVN und Implementierung der neuen Ideen

• Mitarbeit bei sportlichen Projekten des FVN und beim „Projekt Zukunft Weiblich“

• Enge Zusammenarbeit und Austausch mit den Kolleg/innen des DFB und der Akademie

• Mitarbeit bei weiteren sportlichen Projekten des FV Niederrhein

• Ansprechpartner des DFB und der Verbandsgremien zu sportlichen Fragestellungen

Profil

• Abgeschlossene Ausbildung zum/zur Fußball-Lehrer/in, mindestens jedoch A-Lizenz-Inhaber/in

• Sportpädagogisches Studium oder vergleichbare Qualifikationen

• Erfahrung als Fußball-Trainer/in in Vereins- oder Verbandsarbeit

• Erfahrung in der Lehrtätigkeit

• Organisationsgeschick, Kommunikations- und Teamfähigkeit, hohe Einsatzbereitschaft

• Zeitliche Flexibilität (Einsätze am Abend oder Wochenende)

• Anwenderkenntnisse der Microsoft-365-Umgebung

• Sehr gute Ausdrucksweise in Wort und Schrift

• Gute Präsentationsfähigkeiten

• Gute Englischkenntnisse

• Einwandfreies erweitertes polizeiliches Führungszeugnis

• PKW-Führerschein

Unser Angebot

Es erwartet Dich eine herausfordernde Aufgabe in einem interessanten und sportlichen Tätigkeitsbereich. Der DFB und seine Landesverbände bieten ein professionelles Umfeld mit großem Entwicklungspotenzial. Nette Kollegen freuen sich auf Dich und unterstützen Dich immer gerne bei Deiner Arbeit. Dienstort ist die Sportschule Wedau des Fußballverbandes in Duisburg. Wenn das Angebot Dich anspricht und Du dich persönlich und fachlich in die Arbeit im Fußballverband Niederrhein einbringen möchtest, richte bitte Deine aussagekräftige Bewerbung inklusive Gehaltsvorstellung, in elektronischer Form (als ein PDF), bis zum 11.12.2022 an: Fußballverband Niederrhein e.V.

Geschäftsführer Ralf Gawlack

gawlack@fvn.de

[fvn]