FVN sucht Mitarbeiter (m/w/d) für Jugend- und Schulfußball

Der Fußball-Verband Niederrhein e.V. (FVN), der sechstgrößte Landesverband des DFB, besetzt

zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle als

Mitarbeiter/-in Jugend-/Schulfußball (w/m/d)

in Vollzeit (40 Stunden/Woche). Dienstsitz ist Duisburg.

Der Fußball-Verband Niederrhein e.V. ist mit seinen über 420.000 Mitgliedern in über 1.200 Vereinen der sec hstgrößte Landesverband im deutschen Fußball. Am Verbandssitz im Sportpark Wedau in Duisburg betreibt der FVN seit Jahrzehnten erfolgreich eine der größten Sportschulen in der Bundesrepublik Deutschland, die Sportschule Wedau. Dieses anerkannte Bundes- und Landesleistungszentrum für zahlreiche Sportarten verfügt über 400 Übernachtungsmöglichkeiten, größtenteils auf Hotel „3-Sterne-Plus-Niveau“, zehn Sporthallen verschiedener Raumgrößen, weitere sechs Fußballrasen- und Kunststoff-Spielfelder sowie über 20 Tagungs- und Seminarräume und beeindruckt durch ein multifunktionales Nutzungskonzept zwischen sportiven Weiterbildungs-Veranstaltungen und einem expandierenden Messe- und Tagungsgeschäft.

Ihre vorrangigen Aufgaben:

Planung, Organisation und Durchführung von Schulsportveranstaltungen und Projekttagen (Sportfest Fußball, Changing Teams-Turniere),

Leitung von Fortbildungen für Lehrkräfte der Primar- und Sekundarstufe I/II,

Organisation und Umsetzung von DFB-Projekten auf Verbands- und Kreisebene (DFB-Junior-Coach, Schule und Verein - Gemeinsam am Ball, Schulbesuche mit dem DFB-Mobil, DFB-Schulfußballabzeichen),

Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Projektes „NRW bewegt seine Kinder“ des Landessportbundes NRW,

Gremienarbeit für den Schulfußballausschuss und Verbandsjugendausschuss,

Begleitung und Unterstützung des „FVN J-Teams“ (Junges Ehrenamt),

Sportliche Leitung der FVN-Fußball-Feriencamps,

Leitung von Fortbildungen für Erzieherinnen und Unterstützung von Projekttagen für Kindergärten (Fußball-Safari) und

Leitung von Qualifizierungsmaßnahmen für die Schulfußballbeauftragten der Kreise

Ihr Profil:

abgeschlossenes Hochschulstudium der Sportwissenschaft und/oder Lehramt (Master, Diplom oder vergleichbarer Abschluss),

Berufserfahrung im Bildungssystem (Schule/Verband),

Hohe Fußballaffinität und Erfahrung in der Fort- und Weiterbildung (Trainer B-Lizenz),

Sicherer Umgang im Büromanagement (MS-Office-Programme, Internet etc.),

Interesse an der Fußball-Basisarbeit in Kitas, Schulen und Vereinen,

Hohe Motivation und Belastbarkeit,

Flexibilität in der Aufgabenerfüllung,

Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke und

Führerschein

Wenn Sie das Angebot anspricht und Sie sich persönlich und fachlich in die Arbeit im Fußball-Verband Niederrhein einbringen möchten, richten Sie Ihre aussagekräftige, schriftliche Bewerbung mit Lebenslauf und entsprechenden Qualifikationsnachweisen sowie dem möglichen Eintrittstermin bis spätestens Freitag, 25. September 2020, in einem PDF, an:

Fußball-Verband Niederrhein e.V.

Geschäftsführer Ralf Gawlack

Friedrich-Alfred-Str. 10

47055 Duisburg

E-Mail: gawlack@fvn.de

[fvn]