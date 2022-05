FVN sucht Mitarbeiter (m/w/d) für Finanzen und Personal

Der Fußballverband Niederrhein e. V. (FVN) ist mit seinen 417.016 Mitgliedern und 1.173 Vereinen der sechstgrößte Landesverband im deutschen Fußball. Am Verbandssitz im Sportpark Wedau in Duisburg betreibt der FVN seit Jahrzehnten erfolgreich eine der größten Sportschulen in der Bundesrepublik Deutschland, die Sportschule Wedau. Dieses anerkannte Bundes- und Landesleistungszentrum für zahlreiche Sportarten verfügt über 400 Übernachtungsmöglichkeiten, größtenteils auf Hotel „3-Sterne-Plus-Niveau“, 10 Sporthallen verschiedener Raumgrößen, weiteren 6 Fußballrasen- u. Kunststoff-Spielfeldern sowie über 20 Tagungs- und Seminarräumen und beeindruckt durch ein multifunktionales Nutzungskonzept zwischen sportiven Weiterbildungs-Veranstaltungen und einem expandierendem Tagungsgeschäft. Der FVN sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Mitarbeiter Finanzen und Personal (m, w, d)

für die Verbandsgeschäftsstelle in Duisburg.

Aufgaben

Kontrolle, Kontierung und Verarbeitung von Eingangsrechnungen bis zum Zahlungslauf

Übernahme des Forderungsmanagements

Führung der Barkasse

Vor- und Nachbereitung aller Kassenprüfungen im Verband

Stammdatenpflege und allgemeine Verwaltungsaufgaben

Komplette Vor- und Nachbereitung der Lohn- u. Gehaltsabrechnungen für ca. 120 Mitarbeiter incl. Rentner für den externen Dienstleister

Umfangreiche Betreuung der elektronischen Zeiterfassung incl. Auswertungen für interne und externe Zwecke

Ansprechpartner für die Mitarbeiter, Geschäftsführung, Behörden und Sozialversicherungsträger

Profil

Abgeschlossene kaufmännische oder buchhalterische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikationen

administrative Erfahrung (Verwaltung), Erfahrungen im Personalwesen sicherer Umgang im Büromanagement (Office 365 Anwendungen, Internet sowie Zeiterfassungs-Systeme etc.)

Flexibilität in der Aufgabenerfüllung

Teamfähigkeit

Wünschenswert sind gefestigte Kenntnisse und praktische Erfahrungen in Strukturen im Verbands- und/oder Vereinswesen

Sage 100 Anwender-Kenntnisse

Führerschein

Unser Angebot

Es erwartet Dich eine herausfordernde Aufgabe in einem interessanten und sportlichen Tätigkeitsbereich. Der DFB und seine Landesverbände bieten ein professionelles Umfeld mit großem Entwicklungspotenzial. Nette Kollegen freuen sich auf Dich als neues Teammitglied und unterstützen Dich immer gerne.

Wenn das Angebot Dich anspricht und Du Dich persönlich und fachlich in die Arbeit im Fußballverband Niederrhein einbringen möchtest, richte bitte Deine aussagekräftige Bewerbung, inklusive Deiner Gehaltsvorstellung, in elektronischer Form (als ein PDF) bis zum 10.06.2022 an:

Fußballverband Niederrhein e.V.

Ralf Gawlack

gawlack@fvn.de

[fvn]