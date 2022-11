FVN sucht DFB-Masterplan Koordinator (w/m/d)

Der Fußballverband Niederrhein e. V. (FVN) ist mit seinen mehr als 430.000 Mitgliedern in knapp 1.140 Vereinen der sechstgrößte Landesverband im deutschen Fußball. Am Verbandssitz im Sportpark Wedau in Duisburg betreibt der FVN seit Jahrzehnten erfolgreich eine der größten Sportschulen in der Bundesrepublik Deutschland, die Sportschule Wedau. Dieses anerkannte Bundes- und Landesleistungszentrum für zahlreiche Sportarten verfügt über 400 Übernachtungsmöglichkeiten, größtenteils auf Hotel „3-Sterne-Plus-Niveau“, 10 Sporthallen verschiedener Raumgrößen, weiteren 6 Fußballrasen- u. Kunststoff-Spielfeldern sowie über 20 Tagungs- und Seminarräumen und beeindruckt durch ein multifunktionales Nutzungskonzept zwischen sportiven Weiterbildungs-Veranstaltungen und einem expandierendem Tagungsgeschäft.

Der Fußballverband Niederrhein e.V. sucht schnellstmöglich eine/n

DFB-Masterplan Koordinator (w/m/d)

in Vollzeit (40 Stunden/Woche). Dienstort ist die Verbandsgeschäftsstelle des Fußballverbandes in Duisburg.

Aufgaben

Erarbeitung und Umsetzung des DFB-Masterplans

Planung und Steuerung der Masterplan-Maßnahmen, einschließlich deren Dokumentation

Controlling der Masterplan-Kennzahlen

Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der Masterplanaktivitäten

Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung von Sitzungen sowie Tagungen zum Themengebiet “Zukunftsstrategie Amateurfußball”

Kommunikations-Schnittstelle zwischen Landesverband und DFB

Vernetzung der unterschiedlichen Abteilungen auf Landesverbandsebene

Profil

abgeschlossenes sportwissenschaftliches/-ökonomisches Hochschulstudium oder vergleichbare Qualifikationen

gefestigte Kenntnisse und praktische Erfahrungen zu Strukturen und Wettkampfsystemen im Verbands- und/oder Vereinswesen

hohe Sport-/Fußballaffinität

administrative Erfahrungen

hohe Motivation und Belastbarkeit

Flexibilität in der Aufgabenerfüllung

Teamfähigkeit

gute IT-Kenntnisse in der Bürokommunikation (Microsoft-365-Umgebung)

PKW-Führerschein



Unser Angebot

Es erwartet Dich eine herausfordernde Aufgabe in einem interessanten und sportlichen Tätigkeitsbereich. Der DFB und seine Landesverbände bieten ein professionelles Umfeld mit großem Entwicklungspotenzial. Wenn das Angebot Dich anspricht und Du Dich persönlich und fachlich in die Arbeit im Fußballverband Niederrhein einbringen möchtest, richte bitte Deine aussagekräftige, schriftliche Bewerbung mit Lebenslauf und entsprechenden Qualifikationsnachweisen unter Angabe der Gehaltsvorstellung und dem möglichen Eintrittstermin per E-Mail (als ein PDF) bis zum 15.12.2022 an:

Fußballverband Niederrhein e.V.

Geschäftsführer Ralf Gawlack

gawlack@fvn.de

