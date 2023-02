FVM sucht Verbandssportlehrer*in (w/m/d)

• Sie möchten gerne Ihre Fußballkompetenz in Praxis und Theorie einbringen?

• Sie möchten gerne aus Talenten verschiedener Vereine eine erfolgreiche Verbandsauswahl formen?

• Sie haben Interesse daran, angehende Trainer*innen zu qualifizieren, sie in ihrer Entwicklung zu begleiten und somit eine gute Basis für einen erfolgreichen Fußball in unseren Vereinen zu legen?

Wenn Sie diese Fragen mit "Ja" beantworten, dann könnte Sie die folgende Stellenausschreibung interessieren…

Der Fußball-Verband Mittelrhein sucht für seinen sportlichen Bereich zum 1. Juli 2023

eine*n Verbandssportlehrer*in (w/m/d).

Wir bieten einen interessanten Arbeitsplatz im sportlichen Umfeld und die Möglichkeit, sich in die zukunftsorientierte sportliche Weiterentwicklung unseres Verbandes aktiv einzubringen.

Aufgrund der Anforderungen an die Mitarbeit in einem ehrenamtlich geführten Verband nutzen wir moderne Instrumente der Arbeitszeitgestaltung inkl. der Möglichkeit des Mobilen Arbeitens und bieten u.a. eine flexible Arbeitszeitgestaltung, die von 40 Stunden pro Woche ausgeht. Die Ausübung der Tätigkeit erfordert eine Mobilität innerhalb des Verbandsgebiets, deshalb ist ein gültiger Führerschein Klasse B erforderlich, ein eigenes Fahrzeug ist wünschenswert.

Als moderner Arbeitgeber bezuschussen wir gerne ein Job-Ticket oder ein Job-Bike.

Ihre Aufgaben (u.a.):

• Konzeption und Durchführung von FVM-Maßnahmen zur Qualifizierung von Trainer*innen sowie Mitarbeit in den Aus- und Fortbildungsmaßnahmen des FVM.

• Mitverantwortung in der Talententdeckung und Talententwicklung im FVM-Nachwuchsfußball mit der Erarbeitung und Umsetzung konzeptioneller Maßnahmen.

• Planung und Betreuung von FVM-Auswahlmannschaften (Junioren & Juniorinnen) inkl. Sichtung, Zusammenstellung der Teams und Durchführung von Maßnahmen.

• Mitarbeit bei sportlichen Projekten des FVM.

• Zusammenarbeit mit den ehrenamtlichen Gremien des Verbandes; insbesondere dem Verbandsjugendausschuss inkl. Fachausschüssen und der FVM-Qualifizierungskommission.

Unser Anforderungsprofil:

• Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes Hoch- oder Fachhochschulstudium mit sportwissenschaftlichem oder pädagogischem Schwerpunkt oder eine vergleichbare Qualifikation.

• Sie sind im Besitz einer gültigen Trainer-Lizenz (A-Lizenz, A+-Lizenz oder Pro-Lizenz).

• Sie bringen mehrjährige Erfahrung als Trainer*in im höherklassigen Nachwuchsbereich eines Vereins oder Verbandes mit.

• Sie haben Erfahrung im Bereich der Ausbildung von Trainer*innen.

• Sie verfügen über sehr gute Kenntnisse in der gängigen EDV-Software (Office365-Anwendungen) sowie in Präsentations-, Scouting-, Analyse- und Videoprogrammen.

• Sie verfügen über Organisationstalent mit schneller Auffassungsgabe und einem hohen Qualitätsanspruch.

• Sie bringen die Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten mit, die auch Wochenenden und Abendstunden beinhalten können.

• Sie stehen Entwicklungen und Veränderungen offen gegenüber, sind ein absoluter Teamplayer und bringen Ihre Kollegen*innen mit Ihrem Engagement und Ihrer Hilfsbereitschaft voran.

Der Fußball-Verband Mittelrhein e.V. (FVM) ist der siebtgrößte Landesverband im Deutschen Fußball-Bund mit rund 382.000 Einzelmitgliedern in ca. 1100 Vereinen. Er ist u.a. zuständig für die Organisation des Spielbetriebs in seinem Verbandsgebiet und versteht sich als Dienstleister für seine Vereine. Die Geschäftsstelle des FVM hat ihren Sitz in seinem Aushängeschild, der Sportschule in Hennef. Sie dient nicht nur dem Fußballverband als Geschäftsstelle, sondern ist Bundes- und Landesleistungszentrum für weitere Sportarten. Insgesamt beschäftigt der FVM rund 100 Mitarbeiter*innen, davon 28 in der Geschäftsstelle.

Gehen Sie mit uns auf Wachstumskurs und verstärken Sie unser hochmotiviertes Team als Verbandssportlehrer*in (m/w/d).

Die Mitarbeit im FVM führt zum Kontakt mit Kindern und Jugendlichen. Als FVM haben wir uns zum besonderen Schutz dieses Personenkreises bekannt und deshalb müssen unsere Mitarbeiter*innen gemäß der Satzung ein einwandfreies erweitertes Führungszeugnis im Original vorlegen, das nicht älter als drei Monate sein darf.

Die Stelle ist zunächst für zwei Jahre befristet, eine Fortführung des Arbeitsverhältnisses wird angestrebt.

Eine aussagefähige Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung sowie dem Zeitpunkt Ihrer Verfügbarkeit richten Sie bitte per E-Mail (maximale Dateigröße 6 MB) bis spätestens Mittwoch, 31. März 2023 an den

Fußball-Verband Mittelrhein e. V.

Geschäftsführer Dirk Brennecke

Sövener Straße 60

53773 Hennef

E-Mail: tanja.weirich@fvm.de

Für Rückfragen können Sie sich gerne an Frau Weirich (tanja.weirich@fvm.de oder 02242/91875-0) wenden.

[fvm]