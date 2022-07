FVM sucht Verbandssportlehrer/-in (w/m/d)

Der Fußball-Verband Mittelrhein sucht für seinen sportlichen Bereich möglichst zum 1. September 2022

einen/eine Verbandssportlehrer(in).

Ihre Aufgaben (u.a.):

• Planung und Betreuung von FVM-Auswahlmannschaften (derzeit Junioren) inklusive Sichtung, Zusammenstellung der Teams und Durchführung von Maßnahmen

• Konzeption und Durchführung von FVM-Maßnahmen zur Qualifizierung von Trainern sowie Mitarbeit in den Ausbildungsmaßnahmen des FVM

• Weiterentwicklung des Talentförderkonzeptes für den FVM und Implementierung der neuen Ideen

• Mitarbeit bei sportlichen Projekten des FVM

• Zusammenarbeit mit den ehrenamtlichen Gremien des Verbandes

Unser Anforderungsprofil:

• Abgeschlossenes Hoch- oder Fachhochschulstudium mit sportwissenschaftlichem oder pädagogischem Schwerpunkt

• Gültige DFB-Fußball-Lehrer-Lizenz oder DFB-A-Lizenz

• Erfahrung als Trainer*in im höherklassigen Nachwuchsbereichs eines Vereins oder Verbandes

• Kenntnisse in der gängigen EDV-Software (Office-Anwendungen) sowie in Präsentations-, Scouting-, Analyse und Videoprogrammen

• Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten, die auch Wochenenden und Ferien beinhalten können

Die Stelle ist zunächst für zwei Jahre befristet, eine Fortführung des Arbeitsverhältnisses wird angestrebt.

Der Fußball-Verband Mittelrhein ist der siebtgrößte Landesverband im Deutschen Fußball-Bund mit rund 382.000 Einzelmitgliedern in circa 1100 Vereinen. Er ist unter anderem zuständig für die Organisation des Spielbetriebs in seinem Verbandsgebiet und versteht sich als Dienstleister für seine Vereine. Die Geschäftsstelle des FVM hat ihren Sitz in Hennef, zudem unterhält der FVM dort eine verbandseigene Sportschule, die auch als Bundes- und Landesleistungszentrum für weitere Sportarten dient. Insgesamt beschäftigt der FVM rund 100 Mitarbeiter, davon 28 in der Geschäftsstelle.

Wir bieten einen interessanten Arbeitsplatz im sportlichen Umfeld und die Möglichkeit, sich in die zukunftsorientierte sportliche Weiterentwicklung unseres Verbandes aktiv einzubringen. Aufgrund der Anforderungen an die Mitarbeit in einem ehrenamtlich geführten Verband nutzen wir moderne Instrumente der Arbeitszeitgestaltung und bieten unter anderem eine flexible Arbeitszeitgestaltung, die von 40 Stunden pro Woche ausgeht.

Die Ausübung der Tätigkeit erfordert eine Mobilität innerhalb des Verbandsgebiets, deshalb sind ein gültiger Führerschein Klasse B und ein eigenes Fahrzeug Voraussetzung.

Da die Tätigkeit im FVM zum Kontakt mit Kindern und Jugendlichen führen kann, müssen Mitarbeiter, gemäß der Satzung des FVM, ein einwandfreies erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. Dieses muss zum Einstellungstermin im Original vorgelegt werden und darf nicht älter als drei Monate sein.

Aussagefähige Bewerbungen richten Sie bitte unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung sowie dem Zeitpunkt Ihrer Verfügbarkeit per E-Mail (maximale Dateigröße 6 MB) bis spätestens Montag, 1. August 2022, an

Fußball-Verband Mittelrhein e. V.

Geschäftsführer Dirk Brennecke

Sövener Straße 60

53773 Hennef

E-Mail: tanja.weirich@fvm.de

Für telefonische Rückfragen können Sie sich gerne an Herrn Brennecke unter der Rufnummer 02242/91875-20 wenden.

Vorstellungsgespräche sollen am Mittwoch, 10. August 2022, in der Sportschule Hennef stattfinden, eine entsprechende Einladung dazu wird am 4. August 2022 versandt.

[fvm]