FVM sucht Teamleiter*in für den Bereich Recht (m/w/d)

• Sie möchten hauptberuflich im Sport tätig sein?

• Sie interessieren sich für die rechtlichen Fragestellungen, insbesondere des organisierten Sports?

• Sie haben Interesse an der Mitarbeit in einem engagierten Team?

Dann könnte diese Ausschreibung interessant für Sie sein! Der Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) sucht ab sofort für den Bereich „Recht“ eine*n

Teamleiter*in Recht (m/w/d)

Wir bieten eine abwechslungsreiche Tätigkeit im sportlichen Umfeld und die Möglichkeit, sich aktiv in die zukunftsorientierte Weiterentwicklung unseres Verbandes einzubringen.

Als Arbeitgeber zeichnet uns aus:

• Leistungsgerechte Vergütung bei einer 40-Stunden-Woche.

• Moderne Arbeitsplätze in der Verbandsgeschäftsstelle in der Sportschule Hennef.

• Flexible Arbeitszeitgestaltung und mobiles Arbeiten.

• Zuschuss zum Job-Ticket (Deutschland-Ticket) und Job-Bike.

• Individuelle Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten.

• Mitarbeit in verschiedenen Großprojekten und -veranstaltungen im Sport.

Ihre Aufgaben:

• Sie verantworten als Teamleiter*in den Bereich „Recht“ im Fußball-Verband Mittelrhein in enger Abstimmung mit dem Präsidiumsmitglied für Rechts- und Satzungsfragen.

• Sie unterstützen die Gremien und Mitarbeiter*innen des FVM in den Fragen des innerverbandlichen Rechts und bereiten mit diesen die Beschlüsse der Entscheidungsgremien vor.

• Sie überprüfen regelmäßig die Satzung und Ordnungen des FVM und gleichen diese mit juristischen Weiterentwicklungen ab.

• Im Vorfeld von Vertragsabschlüssen prüfen Sie die Verträge und geben juristische Empfehlungen für die Vertragsgestaltung ab.

• Sie bearbeiten datenschutzrechtliche Anfragen.

• Den Mitgliedsvereinen stehen Sie für Anfragen zum innerverbandlichen Recht zur Verfügung und können Weiterbildungsveranstaltungen in rechtlichen Themen durchführen.

• Sie begleiten die Abläufe in den Sportgerichten des FVM und arbeiten mit diesen zusammen.

• Sie beraten die Geschäftsführung in juristischen Fragestellungen.

• Sie arbeiten mit externen Kanzleien zusammen und übernehmen die Projektführung.

• Sie führen die zugeordneten Mitarbeiter*innen.

Unser Anforderungsprofil:

• Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes rechtswissenschaftliches Hochschulstudium absolviert (1. oder beide Staatsexamen) bzw. eine vergleichbare Qualifikation.

• Sie haben Interesse am Sport- und allgemeinen Zivilrecht sowie am Gesellschaftsrecht.

• Sie haben Interesse an den Strukturen des Sports und den besonderen rechtlichen Fragestellungen im Betrieb eines Sportverbandes.

• Flexible Arbeitszeiten, die auch Wochenenden und Abendstunden beinhalten können, sind für Sie kein Problem.

• Sie sind absolute*r Teamplayer*in.

• Die Tätigkeit erfordert eine Mobilität im Verbandsgebiet, deshalb ist ein gültiger Führerschein Klasse B erforderlich, ein eigenes Fahrzeug wünschenswert.

Wir bieten Ihnen:

• Eine spannende Tätigkeit im direkten Umfeld des organisierten Sports,

• Einblicke in die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Sportevents,

• die Möglichkeit, vom Know-how unseres Teams zu profitieren,

• vielfältige Aufgaben in unterschiedlichen Projekten,

• die Mitarbeit in einem engagierten Team. Die Stelle wird zunächst für zwei Jahre befristet, eine Fortführung des Arbeitsverhältnisses wird angestrebt.

Wer sind wir? Der Fußball-Verband Mittelrhein ist der siebtgrößte Landesverband im Deutschen Fußball-Bund mit über 400.000 Einzelmitgliedern in ca. 1.100 Vereinen. Er ist u.a. zuständig für die Organisation des Spielbetriebs in seinem Verbandsgebiet und versteht sich als Dienstleister für seine Vereine. Die Geschäftsstelle des FVM hat ihren Sitz in der Sportschule Hennef. Insgesamt beschäftigt der FVM in seiner Geschäftsstelle und Sportschule über 100 Mitarbeiter*innen. Eine Mitarbeit im FVM kann auch zu Kontakten mit Kindern und Jugendlichen führen. Als FVM haben wir uns zum besonderen Schutz dieses Personenkreises bekannt. Deshalb müssen unsere Mitarbeiter*innen gemäß der Satzung ein einwandfreies erweitertes Führungszeugnis im Original vorlegen, das nicht älter als drei Monate sein darf. Sie haben Interesse? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung inklusive der Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des nächstmöglichen Eintrittsdatums. Bitte richten Sie diese per E-Mail (in einem Sammeldokument/PDF mit einer maximalen Dateigröße von 10 MB) bis Dienstag, den 15. August 2023, an:

Fußball-Verband Mittelrhein e. V.

Geschäftsführer Dirk Brennecke

Sövener Straße 60 53773 Hennef

E-Mail: sarah.richter@fvm.de

Für ein mögliches Vorstellungsgespräch ist Mittwoch, der 30. August 2023, vorgesehen. Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an Frau Richter (sarah.richter@fvm.de oder 02242/91875-0)

[fvm]