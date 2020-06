FVM sucht Sachbearbeiter (m/w/d) im Bereich Öffentlichkeitsarbeit

Der Fußball-Verband Mittelrhein sucht für den Bereich Medien und Kommunikation zum 1. September 2020 eine*n

Sachbearbeiter*in (m/w/d) Öffentlichkeitsarbeit

Schwerpunkt Online-Redaktion / Social Media

Ihre Aufgaben (u.a.):

• Erstellung und Bearbeitung von Text-/Bild- und Videobeiträgen für die Medienkanäle des FVM

• Redaktionelle und technische Betreuung der FVM-Internetseite und Social Media-Kanäle

• Weiterentwicklung des Social Media-Auftritts des FVM

• Unterstützung der zuständigen Referentin im Aufgabenbereich Medien & Kommunikation bei der Erstellung von Pressemitteilungen und Publikationen sowie bei der Medienorganisation von Veranstaltungen

• Begleitung von fußballspezifischen Kampagnen und Projekten des FVM

• Umsetzung von DFB-Kampagnen und -Projekten in den FVM-Medien

• Mitarbeit an der konzeptionellen Weiterentwicklung v.a. der digitalen Kommunikation

• Erstellung von Medien-Analysen und Pressespiegeln

• Zusammenarbeit mit lokalen/regionalen Medien sowie FVM- und Kreisredakteur*innen

• Redaktionelle und technische Schulung von FVM- und Kreismitarbeiter*innen

Unser Anforderungsprofil:

• Sie verfügen über einen erfolgreichen Hochschul- oder Fachhochschulabschluss mit journalistischer Ausrichtung und/oder über eine vergleichbare journalistische Ausbildung

• Hervorragende Kenntnisse im Bereich Online/ Social Media (u.a. Facebook, Instagram, Twitter)

• Erfahrungen im redaktionellen Bereich

• Erfahrungen im Umgang mit Bild- und Videodateien (Erstellung, Bearbeitung)

• Umfassende Kenntnisse in der gängigen MS Office-Software und gängigen Content Managementsystemen (z.B. typo3)

• Erste Erfahrungen in der Unternehmenskommunikation/PR sind wünschenswert

• Gespür für digitale Themen und Trends

• Kenntnisse über die Strukturen des Sports, insbesondere des Fußballs

• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, ein gutes Sprachgefühl sowie gute Englischkenntnisse

• Eine ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit

• Ein hohes Maß an Eigeninitiative, Ergebnisorientierung und Flexibilität inkl. Bereitschaft zur Arbeit an Abenden und Wochenenden

• PKW-Führerschein

Die Stelle ist zunächst für zwei Jahre befristet, eine Fortführung des Arbeitsverhältnisses wird angestrebt.

Der Fußball-Verband Mittelrhein ist der siebtgrößte Landesverband im Deutschen Fußball-Bund mit rund 385.000 Einzelmitgliedern in ca. 1100 Vereinen. Er ist u.a. zuständig für die Organisation des Spielbetriebs in seinem Verbandsgebiet und versteht sich als Dienstleister für seine Vereine.

Die Geschäftsstelle des FVM hat ihren Sitz in Hennef, zudem unterhält der FVM dort eine verbandseigene Sportschule, die auch als Bundes- und Landesleistungszentrum für weitere Sportarten dient. Insgesamt beschäftigt der FVM rund 120 Mitarbeiter*innen, davon 28 in der Geschäftsstelle. Wir bieten einen interessanten Arbeitsplatz im sportlichen Umfeld und die Möglichkeit, sich in die zukunftsorientierte sportliche Weiterentwicklung unseres Verbandes aktiv einzubringen. Aufgrund der Anforderungen an die Mitarbeit in einem ehrenamtlich geführten Verband nutzen wir moderne Instrumente der Arbeitszeitgestaltung und bieten u.a. eine flexible Arbeitszeitgestaltung, die von 40 Stunden pro Woche ausgeht.

Da die Tätigkeit im FVM zum Kontakt mit Kindern und Jugendlichen führen kann, müssen Mitarbeiter*innen, gemäß der Satzung des FVM, ein einwandfreies erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. Dieses muss zum Einstellungstermin im Original vorgelegt werden und darf nicht älter als drei Monate sein.

Aussagefähige Bewerbungen richten Sie bitte unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung per E-Mail (maximale Dateigröße 6 MB) bis spätestens Mittwoch, den 1. Juli 2020 an:

Fußball-Verband Mittelrhein e. V.

Geschäftsführer Dirk Brennecke

Sövener Straße 60

53773 Hennef

E-Mail: sarah.richter@fvm.de

Für telefonische Rückfragen können Sie sich gerne an Frau Ellen Bertke unter der Rufnummer 02242/91875-29 wenden.

[fvm]