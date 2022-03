FVM sucht Projektreferent*in im Sport

Eine hauptberufliche Tätigkeit im Fußball, besonders im Jugendbereich, ist für Sie interessant? Nach Ihrem Hochschulabschluss möchten Sie Ihr Wissen an junge Menschen weitergeben? Sie haben Interesse an der Mitarbeit in einem dynamischen Team und möchten den Kinderfußball mitgestalten? Wenn Sie diese Fragen mit "Ja" beantworten, dann könnte Sie die folgende Stellenausschreibung interessieren.

Der Fußball-Verband Mittelrhein e. V. (FVM) sucht zum 1. Juni 2022 für seinen Jugendbereich

eine*n Projektreferent*in NRW bewegt seine Kinder und FSJ im Sport (m/w/d).

Ihre Aufgaben (u.a.):

• Entwicklung und Betreuung von Vereins- und Schulkooperationen mit den kommunalen Bildungs- und Betreuungseinrichtungen.

• Der Aufbau von und die Mitarbeit in internen und externen Netzwerken des Sports.

• Organisation und Betreuung der FVM-Bildungsgruppen des FSJ im Sport.

• Planung und Durchführung von Bildungsmaßnahmen für FSJler*innen, Lehrkräfte und Erzieher*innen.

• Umsetzung des LSB-Programms "NRW bewegt seine Kinder".

• Zusammenarbeit mit den ehrenamtlichen Gremien auf Kreis- und Verbandsebene inkl. der Vor- und Nachbereitungen der Sitzungen.

• Zusammenarbeit mit den Mitgliedsvereinen des FVM und der Sportjugend NRW.

Unser Anforderungsprofil:

• Abgeschlossenes Sportstudium (Bachelor) oder eines Studiengangs mit vergleichbarer Qualifikation.

• Wünschenswert ist eine Trainer-C-Lizenz des DFB oder eine vergleichbare Lizenz.

• Kenntnisse von Verbandsstrukturen und Erfahrungen in Vereins- oder Verbandsarbeit, insbesondere im Jugendbereich.

• Interesse an den Themen und Anforderungen des Jugendfußballs.

• Selbständige Planung und Umsetzung von Projekten im Rahmen der Jugend-Verbandsarbeit.

• Kenntnisse in der gängigen EDV-Software (Office-Anwendungen) sowie in Präsentationsprogrammen.

• Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten, die auch Wochenenden und Abendstunden beinhalten können.

Die Stelle wird zunächst auf zwei Jahre befristet, eine Fortführung des Arbeitsverhältnisses wird angestrebt.

Der Fußball-Verband Mittelrhein e. V. (FVM) ist der siebtgrößte Landesverband im Deutschen Fußball-Bund mit rund 382.000 Einzelmitgliedern in ca. 1100 Vereinen. Er ist u.a. zuständig für die Organisation des Spielbetriebs in seinem Verbandsgebiet und versteht sich als Dienstleister für seine Vereine. Die Geschäftsstelle des FVM hat ihren Sitz in Hennef, zudem unterhält der FVM dort eine verbandseigene Sportschule, die auch als Bundes- und Landesleistungszentrum für weitere Sportarten dient. Insgesamt beschäftigt der FVM rund 100 Mitarbeiter*innen, davon 28 in der Geschäftsstelle.

Wir bieten einen interessanten Arbeitsplatz im sportlichen Umfeld und die Möglichkeit, sich in die zukunftsorientierte Weiterentwicklung unseres Verbandes aktiv einzubringen. Die Tätigkeit setzt ein hohes Maß an Selbstorganisation und Teamfähigkeit voraus. Eine flexible und moderne Arbeitszeitgestaltung unter Beimischung von Zeiten mobilen Arbeitens ist möglich.

Der Arbeitsort wird sich in der Geschäftsstelle des FVM in Hennef befinden. Die Ausübung der Tätigkeit erfordert eine Mobilität innerhalb des Verbandsgebiets, deshalb ist ein gültiger Führerschein Klasse B Voraussetzung und ein eigenes Fahrzeug ist erwünscht.

Da die Tätigkeit im FVM zum Kontakt mit Kindern und Jugendlichen führen kann, müssen Mitarbeiter*innen, gemäß der Satzung des FVM, ein einwandfreies erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. Dieses muss zum Einstellungstermin im Original vorgelegt werden und darf nicht älter als drei Monate sein.

Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an TVöD 10. Die Stelle wird aus Mitteln des Bundes (FSJ) und des Landes Nordrhein-Westfalen ("NRW bewegt seine Kinder") finanziert und ist an die Fortführung dieser Projekte gebunden.

Wir begrüßen Bewerbungen von Menschen aller Nationalitäten.

Aussagefähige Bewerbungen richten Sie bitte per E-Mail (maximale Dateigröße 6 MB) bis spätestens Dienstag, 19. April 2022 an

Fußball-Verband Mittelrhein e. V.

Geschäftsführer Dirk Brennecke

Sövener Straße 60

53773 Hennef

E-Mail: tanja.weirich@fvm.de

Für Rückfragen können Sie sich gerne an Frau Weirich (tanja.weirich@fvm.de oder 02242/91875-0) wenden. Zu inhaltlichen Fragen steht Ihnen gerne Frau Lux (laurin.lux@fvm.de) zur Verfügung.

[fvm]