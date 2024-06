FVM sucht Projektreferent*in

Eine hauptberufliche Tätigkeit im Fußball, besonders im Jugendbereich, ist für Sie interessant?

Sie möchten Ihr Wissen an junge Menschen weitergeben?

Sie wollen Teil unseres Teams werden und junge Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung im Freiwilligendienst im Sport (FSJ im Sport) begleiten?

Dann könnte diese Ausschreibung interessant für Sie sein!

Der Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) sucht ab dem 1. August 2024 im Team Jugend eine*n

Projektreferent*in (m/w/d) für den Bereich Ganztag & FSJ im Sport

Wir bieten Ihnen:

Leistungsbezogene Vergütung (40-Stunden-Woche)

Moderne Arbeitsplätze in der Sportschule Hennef

Mobiles Arbeiten & flexible Arbeitszeitgestaltung

Job-Ticket (Deutschland-Ticket) und Job-Bike

Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Mitarbeit in Großprojekten und -veranstaltungen im Fußball

Vergünstigte Mahlzeiten in der Sportschule

Ihre Aufgaben:

Entwicklung und Betreuung von Vereinskooperationen mit Schulen und Kitas

Aufbau von und die Mitarbeit in internen und externen Netzwerken des Sports

Organisation und Betreuung der FVM-Bildungsgruppen des FSJ im Sport (z.B. Dokumentation, Verwendungsnachweise)

Steuerung und pädagogische Begleitung von Bildungsmaßnahmen für FSJ’ler*innen, Lehrkräfte und Erzieher*innen

Umsetzung des LSB-Programms "Sport im Ganztag"

Zusammenarbeit mit & Organisation der ehrenamtlichen Gremien auf Kreis- und Verbandsebene sowie mit der Sportjugend NRW

Unser Anforderungsprofil:

Abgeschlossenes Hochschulstudium mit dem Schwerpunkt Sport oder einem vergleichbaren Schwerpunkt (mind. Bachelor)

Mindestens Trainer-C-Lizenz des DFB oder eine vergleichbare Lizenz

Kenntnisse über die Strukturen des Sports und ein Interesse am Kinder- /Jugendfußball

Selbständige Planung und Umsetzung von Projekten im Rahmen der Jugend-Verbandsarbeit

Kenntnisse der Programme von Microsoft 365

Flexible Arbeitszeiten - auch an Wochenenden und Abendstunden

Führerschein Klasse B ist erforderlich, ein eigenes Fahrzeug ist wünschenswert

Absolute*r Teamplayer*in und hohe Affinität zum Fußball Die Stelle ist zunächst bis zum 31. Juli 2025 befristet zu besetzen. Eine Verlängerung wird bei gesicherter Finanzierung angestrebt. Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an den TVöD.

Wer sind wir?

Der Fußball-Verband Mittelrhein ist der siebtgrößte Landesverband im Deutschen Fußball-Bund mit über 400.000 Einzelmitgliedern in ca. 1.100 Vereinen. Er ist u.a. zuständig für die Organisation des Spielbetriebs in seinem Verbandsgebiet und versteht sich als Dienstleister für seine Vereine. Die Geschäftsstelle des FVM hat ihren Sitz in der Sportschule Hennef. Die Sportschule ist einer der größten Fußballstützpunkte Deutschlands und zugleich Trainingszentrum für Kampfsport und Landesleistungszentrum für die Sportarten Ringen, Boxen und Judo. Insgesamt beschäftigt der FVM in seiner Geschäftsstelle und Sportschule über 100 Mitarbeiter*innen. Eine Mitarbeit im FVM und der Sportschule kann auch zu Kontakten mit Kindern und Jugendlichen führen. Als FVM haben wir uns zum besonderen Schutz dieses Personenkreises bekannt. Deshalb müssen unsere Mitarbeiter*innen gemäß der Satzung bei Aufnahme der Tätigkeit ein einwandfreies erweitertes Führungszeugnis im Original vorlegen, das nicht älter als drei Monate sein darf.

Sie haben Interesse? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung inklusive der Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung. Bitte richten Sie diese per E-Mail bis Montag, 1. Juli 2024, an:

Fußball-Verband Mittelrhein e. V.

Geschäftsführerin Sandra Fritz

Sövener Straße 60

53773 Hennef

E-Mail: sarah.richter@fvm.de Für ein mögliches Vorstellungsgespräch ist Freitag, der 5. Juli 2024, vorgesehen. Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an Frau Richter (sarah.richter@fvm.de oder 02242/91875-22).

