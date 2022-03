FVM sucht Mitarbeiter*in Spielbetrieb & Organisation

Sie möchten gerne beruflich im Jugendfußball tätig sein? Sie verfügen über Talent und Erfahrung in organisatorischen Tätigkeiten? Sie haben Interesse an der Mitarbeit in einem dynamischen Team, das aus Überzeugung an der Weiterentwicklung des Fußballs arbeitet?

Wenn Sie diese Fragen mit "Ja" beantworten, dann könnte Sie die folgende Stellenausschreibung interessieren:

Der Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) sucht zum 1. Juni 2022 für seinen Jugendbereich eine*n

eine*n Mitarbeiter*in Spielbetrieb & Organisation (m/w/d).

Ihre Aufgaben (u.a.):

Organisation des Spielbetriebs im Jugendbereich auf der Verbandsebene in Zusammenarbeit mit den zuständigen ehrenamtlichen Fachausschüssen.

Administrative Abwicklung der weiblichen und männlichen Talentfördermaßnahmen des FVM an den Stützpunkten und für die Auswahlmannschaften.

Zusammenarbeit mit den ehrenamtlichen Gremien auf Kreis- und Verbandsebene inkl. der Vor- und Nachbereitungen der Sitzungen.

Zusammenarbeit mit den Vereinen und Kreisen im FVM sowie mit den weiteren Jugendorganisationen im Sport.

Mitarbeit bei Veranstaltungen des FVM und des DFB im Verbandsgebiet sowie die Unterstützung von Sondermaßnahmen (u.a. EURO 2024)

Unser Anforderungsprofil:

Abgeschlossene Berufsausbildung als Sport- und Fitnesskauffrau/-mann, als Bürokauffrau/-mann oder eine vergleichbare Ausbildung.

Kenntnisse von Verbandsstrukturen und Erfahrungen in Vereins- oder Verbandsarbeit, insbesondere der Organisation von Spielbetrieben im Jugend- oder Seniorenbereich.

Interesse an den Themen und Anforderungen an den Jugendfußball.

Selbständige Planung und Umsetzung von Projekten im Rahmen der JugendVerbandsarbeit.

Kenntnisse in der gängigen EDV-Software (Office-Anwendungen) sowie in Präsentationsprogrammen.

Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten, die auch Wochenenden und Abendstunden beinhalten können.

Die Stelle wird zunächst auf zwei Jahre befristet, eine Fortführung wird angestrebt.

Wir bieten einen interessanten Arbeitsplatz im sportlichen Umfeld und die Möglichkeit, sich in die zukunftsorientierte Weiterentwicklung unseres Verbandes aktiv einzubringen. Die Tätigkeit setzt ein hohes Maß an Selbstorganisation und Teamfähigkeit voraus. Eine flexible und moderne Arbeitszeitgestaltung unter Beimischung von Zeiten mobilen Arbeitens ist möglich.

Der Arbeitsort wird sich in der Geschäftsstelle des FVM in Hennef befinden. Die Ausübung der Tätigkeit erfordert eine Mobilität innerhalb des Verbandsgebiets, deshalb ist ein gültiger Führerschein Voraussetzung und ein eigenes Fahrzeug ist erwünscht.

Da die Tätigkeit im FVM zum Kontakt mit Kindern und Jugendlichen führen kann, müssen Mitarbeiter*innen, gemäß der Satzung des FVM, ein einwandfreies erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. Dieses muss zum Einstellungstermin im Original vorgelegt werden und darf nicht älter als drei Monate sein.

Aussagefähige Bewerbungen inklusive Ihrer Gehaltsvorstellungen richten Sie bitte per E-Mail (maximale Dateigröße 6 MB) bis spätestens Montag, 4. April 2022 an:

Fußball-Verband Mittelrhein e. V.

Geschäftsführer Dirk Brennecke

Sövener Straße 60

53773 Hennef

E-Mail: tanja.weirich@fvm.de.

Für Rückfragen können Sie sich gerne an Frau Weirich (tanja.weirich@fvm.de oder 02242/91875-0) wenden.

[fvm]