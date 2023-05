FVM sucht Mitarbeiter*in Medien und Kommunikation (m/w/d)

Sie möchten hauptberuflich im Sport tätig sein?

Sie haben Lust, spannende Themen des Sports kommunikativ aufzubereiten?

Sie haben Interesse an der Mitarbeit in einem engagierten Team?

Dann könnte diese Ausschreibung interessant für Sie sein!

Der Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) und seine Sportschule Hennef suchen ab sofort für den Bereich "Medien, Kommunikation und Marketing" eine*n

Mitarbeiter*in Medien und Kommunikation (m/w/d) mit dem Schwerpunkt Kommunikationsmanagement

Wir bieten eine abwechslungsreiche Tätigkeit im sportlichen Umfeld und die Möglichkeit, sich aktiv in die zukunftsorientierte Weiterentwicklung unseres Verbandes und unserer Sportschule einzubringen.

Als Arbeitgeber zeichnet uns aus:

Leistungsbezogene Vergütung bei einer 40-Stunden-Woche

Moderne Arbeitsplätze in der Verbandsgeschäftsstelle in der Sportschule Hennef

Flexible Arbeitszeitgestaltung und mobiles Arbeiten

Zuschuss zum Job-Ticket (Deutschland-Ticket) und Job-Bike

Individuelle Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Mitarbeit in verschiedenen Großprojekten und -veranstaltungen im Sport.

Ihre Aufgaben:

Sie sind zuständig für das Kommunikationsmanagement der medienrelevanten Themen des FVM und der Sportschule Hennef.

Sie koordinieren und begleiten redaktionell Kampagnen, Projekte und Veranstaltungen.

Sie gestalten verschiedene Content-Formate für die Unternehmenskommunikation (digital, offline und crossmedial).

Sie übernehmen die Koordination und Redaktion des Verbandsmagazins.

Sie erstellen Content für die Online-/Social Media-Auftritte des FVM und der Sportschule inkl. Erstellung von (Bewegt)bildern.

Sie unterstützen die Pressearbeit inkl. Monitoring und Reporting.

Sie sind Ansprechperson für die Mitarbeitenden in den FVM-Ausschüssen und Fußballkreisen.

Unser Anforderungsprofil:

Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes (Fach-) Hochschulstudium mit dem Schwerpunkt Medien/Kommunikationswissenschaften oder (Sport-)Journalismus bzw. eine vergleichbare Qualifikation.

Sie verfügen über erste Erfahrungen in der Unternehmenskommunikation.

Sie bringen hervorragende Kenntnisse in der MS Office-Software sowie bei Content ManagementSystemen (z.B. typo3), Newsletter-Systemen sowie Bildbearbeitungs- und Schnittprogrammen mit.

Sie haben ein gutes Gespür für digitale Themen und Trends.

Sie haben Kenntnisse über die Strukturen des Sports

Flexible Arbeitszeiten, die auch Wochenenden und Abendstunden beinhalten können, sind für Sie kein Problem.

Sie sind absolute*r Teamplayer*in.

Die Tätigkeit erfordert eine Mobilität im Verbandsgebiet, deshalb ist ein gültiger Führerschein Klasse B erforderlich, ein eigenes Fahrzeug wünschenswert.

Wir bieten Ihnen:

eine spannende Tätigkeit im direkten Umfeld des organisierten Sports.

Einblicke in die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Sportevents.

die Möglichkeit, vom Know-how unseres Teams zu profitieren.

vielfältige Aufgaben in unterschiedlichen Projekten.

die Mitarbeit in einem engagierten Team.

Die Stelle ist zunächst für zwei Jahre befristet, eine Fortführung des Arbeitsverhältnisses wird angestrebt.

Wer sind wir?

Der Fußball-Verband Mittelrhein ist der siebtgrößte Landesverband im Deutschen Fußball-Bund mit über 400.000 Einzelmitgliedern in ca. 1.100 Vereinen. Er ist u.a. zuständig für die Organisation des Spielbetriebs in seinem Verbandsgebiet und versteht sich als Dienstleister für seine Vereine. Die Geschäftsstelle des FVM hat ihren Sitz in der Sportschule Hennef.

Die verbandseigene Sportschule ist einer der führenden Fußballstützpunkte in Deutschland und Leistungszentrum für weitere Sportarten wie Ringen, Boxen, Judo oder Gewichtheben. Das SportschulTeam begrüßt jährlich über 60.000 Gäste und bietet mit seinem Hotelbetrieb unter dem Motto "Trainieren. Tagen. Wohlfühlen." über die sportlichen Einrichtungen hinaus auch Tagungsmöglichkeiten für Unternehmen sowie Räumlichkeiten für private Veranstaltungen. Insgesamt beschäftigen der FVM und die Sportschule rund 100 Mitarbeiter*innen, davon 28 in der FVMGeschäftsstelle.

Eine Mitarbeit im FVM und der Sportschule kann auch zu Kontakten mit Kindern und Jugendlichen führen. Als FVM haben wir uns zum besonderen Schutz dieses Personenkreises bekannt. Deshalb müssen unsere Mitarbeiter*innen gemäß der Satzung ein einwandfreies erweitertes Führungszeugnis im Original vorlegen, das nicht älter als drei Monate sein darf.

Sie haben Interesse? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung inklusive der Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des nächstmöglichen Eintrittsdatums. Bitte richten Sie diese per E-Mail (in einem Sammeldokument/PDF mit einer maximalen Dateigröße von 10 MB, eventuelle Arbeitsproben von größerer Datenmenge bitte als Link) bis Freitag, 2. Juni 2023, an:



Fußball-Verband Mittelrhein e.V.

Geschäftsführer Dirk Brennecke

Sövener Straße 60

53773 Hennef

E-Mail: tanja.weirich@fvm.de

Für ein mögliches Vorstellungsgespräch ist Donnerstag, der 22. Juni 2023, vorgesehen.

Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an Frau Weirich (tanja.weirich@fvm.de oder 02242/91875-0).

[fvm]