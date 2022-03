FVM sucht Mitarbeiter*in IT und Digitalisierung (m/w/d)

Sie möchten gerne hauptberuflich im Fußball tätig sein? Sie verfügen über Kenntnisse in der IT, in der Netzwerkbetreuung und in der technischen Betreuung von Internetseiten? Sie haben Interesse an der Mitarbeit in einem dynamischen Team und möchten Digitalisierungskonzepte für unsere Vereine gestalten? Wenn Sie diese Fragen mit "Ja" beantworten, dann könnte Sie die folgende Stellenausschreibung interessieren.

Der Fußball-Verband Mittelrhein e. V. (FVM) sucht ab sofort für seinen Sachbereich EDV

eine*n Mitarbeiter*in IT und Digitalisierung (m/w/d).

Ihre Aufgaben (u.a.):

• Installation und Administration von neuen Hard- und Softwarekomponenten sowie Office 365.

• Ganzheitliche IT-Betreuung (Planung, Anpassung, Weiterentwicklung der internen IT).

• Kurzfristige Fehlerbehebung und Beseitigung von Störungen.

• Einkauf neuer Hard- und Software.

• Durchführung von Workshops und Anwenderschulungen (u.a. im MS Office 365 Umfeld)

• Gesamtadministration der fußballspezifischen Anwendungen (DFBnet).

• Weiterentwicklung unserer IT-Landschaft und Mitgestaltung unserer Digitalisierungsprozesse.

• Web-Design und technische Betreuung der FVM-Internetseite.

• Administration von Ticketsystemen (OTRS).

• Koordination von Dienstleistern.

Unser Anforderungsprofil:

• Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im informationstechnischen oder in ähnlichen Bereichen und/oder ein erfolgreich abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium in (Wirtschafts-)Informatik, in Softwareentwicklung oder eine vergleichbare Qualifikation.

• Sie sind erfahren in der Anwendung von Microsoft-Software, insbesondere Themen wie Exchange Online, SharePoint Online, Teams sind für Sie kein Neuland.

• Sie lieben es, Probleme und neue Fragestellungen zu analysieren, kreativ zu lösen und technisch umzusetzen.

• Sie verfügen Organisationstalent mit schneller Auffassungsgabe und einem hohen Qualitätsanspruch.

• Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten, die auch Wochenenden und Abendstunden beinhalten können, sind für Sie kein Problem.

• Sie haben ein offenes Mindset, sind ein absoluter Teamplayer und bringen Ihre Kolleg*innen mit Ihrem Engagement und Ihrer Hilfsbereitschaft voran.

• Kenntnisse des organisierten Fußballs, Erfahrung in der Verbandsarbeit und Fußballaffinität sind wünschenswert.

Der Fußball-Verband Mittelrhein e.V. (FVM) ist der siebtgrößte Landesverband im Deutschen Fußball-Bund mit rund 382.000 Einzelmitgliedern in ca. 1100 Vereinen. Er ist u.a. zuständig für die Organisation des Spielbetriebs in seinem Verbandsgebiet und versteht sich als Dienstleister für seine Vereine. Die Geschäftsstelle des FVM hat ihren Sitz in seinem Aushängeschild, der Sportschule in Hennef. Sie dient nicht nur dem Fußballverband als Geschäftsstelle, sondern ist Bundes- und Landesleistungszentrum für weitere Sportarten. Insgesamt beschäftigt der FVM rund 100 Mitarbeiter*innen, davon 28 in der Geschäftsstelle.

Wir bieten einen interessanten Arbeitsplatz im sportlichen Umfeld und die Möglichkeit, sich in die zukunftsorientierte Weiterentwicklung unseres Verbandes aktiv einzubringen. Aufgrund der Anforderungen an die Mitarbeit in einem ehrenamtlich geführten Verband nutzen wir moderne Instrumente und bieten u.a. eine flexible Arbeitszeitgestaltung. Die Tätigkeit setzt ein hohes Maß an Selbstorganisation und Teamfähigkeit voraus.

Die Ausübung der Tätigkeit erfordert eine Mobilität innerhalb des Verbandsgebiets, deshalb sind ein gültiger Führerschein Klasse B und ein eigenes Fahrzeug Voraussetzung.

Da die Tätigkeit im FVM zum Kontakt mit Kindern und Jugendlichen führen kann, müssen Mitarbeiter*innen gemäß der Satzung des FVM ein einwandfreies erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. Dieses muss zum Einstellungstermin im Original vorgelegt werden und darf nicht älter als drei Monate sein.

Wir begrüßen Bewerbungen von Menschen aller Nationalitäten.

Aussagefähige Bewerbungen inklusive Ihrer Gehaltsvorstellungen und Ihres möglichen Eintrittsdatums richten Sie bitte per E-Mail (maximale Dateigröße 6 MB) bis spätestens, Freitag, 22. April 2022 an:

Fußball-Verband Mittelrhein e. V.

Geschäftsführer Dirk Brennecke

Sövener Straße 60

53773 Hennef

E-Mail: tanja.weirich@fvm.de

Für Rückfragen können Sie sich gerne an Frau Weirich (tanja.weirich@fvm.de oder 02242/91875-0) wenden.

