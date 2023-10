FVM sucht Mitarbeiter/in IT

Der Fußball-Verband Mittelrhein ist der siebtgrößte Landesverband im Deutschen Fußball-Bund mit rund 400.000 Einzelmitgliedern in circa 1100 Vereinen. Die Geschäftsstelle des FVM hat ihren Sitz in Hennef, zudem unterhält der FVM in Hennef eine verbandseigene Sportschule. Insgesamt beschäftigt der FVM rund 100 Mitarbeiter.

Für das Team IT & Digitaliserung suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine(n) Mitarbeiter/in (m/w/d) für IT.

Ihre Aufgaben:

Installation von neuen und Administration von bestehenden Hard- und Softwarekomponenten.

Ganzheitliche IT-Betreuung (Planung, Anpassung, Weiterentwicklung der internen IT).

Kurzfristige Fehlerbehebung und Beseitigung von Störungen.

Einkauf neuer Hard- und Software.

Durchführung von Workshops und Anwenderschulungen (u.a. im Microsoft 365-Umfeld).

Gesamtadministration der fußballspezifischen Anwendungen (DFBnet).

Weiterentwicklung unserer IT-Landschaft und Mitgestaltung unserer Digitalisierungsprozesse, z.B. im digitalen Dokumentenmanagement.

Technische und terminliche Koordination von Dienstleistern und Projekten.

Unsere Anforderungen:

Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im informationstechnischen oder in ähnlichen Bereichen und/oder ein erfolgreich abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium in (Wirtschafts-)Informatik, in Softwareentwicklung oder eine vergleichbare Qualifikation.

Sie sind erfahren in der Anwendung von Microsoft-Software, insbesondere Microsoft 365.

Sie lieben es, technische Probleme und neue Fragestellungen zu analysieren, innovativ zu lösen und umzusetzen.

Sie verfügen über Organisationstalent mit schneller Auffassungsgabe und einem hohen Qualitätsanspruch.

Sie haben Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten, die auch Wochenenden und Abendstunden beinhalten können.

Sie sind offen für neue Ideen und absolute*r Teamplayer*in.

Sie haben Kenntnisse des organisierten Fußballs. Erfahrung in der Verbandsarbeit und Fußballaffinität sind wünschenswert.

Die Tätigkeit erfordert eine Mobilität im Verbandsgebiet, deshalb ist ein gültiger Führerschein Klasse B erforderlich, ein eigenes Fahrzeug wünschenswert

Wir bieten einen interessanten Arbeitsplatz im sportlichen Umfeld und die Möglichkeit, sich in die zukunftsorientierte Weiterentwicklung unseres Verbandes aktiv einzubringen.

Die Stelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet, eine Fortführung wird angestrebt.

Aussagefähige Bewerbungen richten Sie bitte unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung sowie dem Zeitpunkt Ihrer Verfügbarkeit per E-Mail (maximale Dateigröße 10 MB) bis spätestens Freitag, 17. November 2023, an:

Fußball-Verband Mittelrhein e. V.

Geschäftsführer Dirk Brennecke

Sövener Straße 60

53773 Hennef

E-Mail: sarah.richter@fvm.de