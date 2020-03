FVM sucht Mentoren (m/w/d)

Das neu konzipierte "Mentoringprogramm für Mädchentrainer*innen" soll zur nachhaltigen Förderung des Mädchenfußballs beitragen. Vereine mit Mädchenmannschaften können sich beim Fußball-Verband Mittelrhein bewerben und einen Mentoren für einen bestimmten Zeitraum anfordern. Die Mentoren fahren direkt zu dem Verein und unterstützen den Trainer beziehungsweise die Trainerin der Mädchenmannschaft über mehrere Einheiten vor Ort. Ziel ist die Steigerung der Trainingsattraktivität in der Praxis sowie die Schulung der Trainer*innen im Umgang mit pädagogischen und psychologischen Besonderheiten im Mädchenfußball.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Mentoren (m/w/d),

die als selbstständige und weisungsfreie Honorarkräfte Maßnahmen in den Vereinen umsetzen.

Ihre Aufgaben (unter anderem):

Begleitung der Mädchentrainer im Trainingsalltag (mind. 6 Trainings- und/oder Spieleinheiten pro Verein)

Planung, Durchführung und Evaluation der Einheiten

Durchführung von FeedbackGesprächen Informationsaustausch mit dem Projekt-Koordinator

Teilnahme an Schulungsveranstaltungen

Wir bieten:

Leistungsgerechtes Honorar pro Einheit sowie Übernahme der Fahrtkosten

Unser Anforderungsprofil:

Spaß am Umgang mit Menschen

Hohe Affinität zum Frauen- und Mädchenfußball

Gutes Organisationsvermögen, hohe Kommunikations- und Teamfähigkeit

Gültige DFB-Jugend-Elite-Lizenz, mindestens jedoch die Trainer-B-Lizenz mit der Qualifikation, die DFB-Jugend-Elite-Lizenz zu erwerben

Einwandfreies erweitertes polizeiliches Führungszeugnis

Zeitliche Flexibilität, vor allem in den Abendstunden

Der Fußball-Verband Mittelrhein ist der siebtgrößte Landesverband im Deutschen Fußball-Bund mit rund 382.000 Einzelmitgliedern in etwa 1100 Vereinen. Er ist unter anderem zuständig für die Organisation des Spielbetriebs in seinem Verbandsgebiet und versteht sich als Dienstleister für seine Vereine.

Da die Tätigkeit zum Kontakt mit Kindern führt, müssen Mitarbeiter, gemäß der Satzung des FVM, ein einwandfreies erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. Dieses muss zum Einstellungstermin im Original vorgelegt werden und darf nicht älter als drei Monate sein.

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis spätestens Mittwoch, den 18. März 2020, per Mail (maximale Dateigröße 6 MB) an

Fußball-Verband Mittelrhein e. V.

Sandra Fritz

Sövener Straße 60

53773 Hennef



E-Mail: sandra.fritz@fvm.de

Für eventuelle Vorstellungsgespräche haben wir uns Dienstag, den 24. März 2020 in der Geschäftsstelle des FVM in Hennef vorgemerkt und würden Einladungen für diese Gespräche bis zum 20. März 2020 versenden. Für telefonische Rückfragen können Sie sich gerne an Frau Fritz unter der Rufnummer 02242/91875-41 wenden.

[fvm]