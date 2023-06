FVM sucht Honorartrainer*innen (m/w/d)

Talentsichtung und Talentförderung sieht der Fußball-Verband Mittelrhein e.V. (FVM) als eine wesentliche Aufgabe und Herausforderung an, der er sich seit vielen Jahren mit hohem Engagement stellt. Um den Frauen- und Mädchenfußball zu stärken, werden diverse Förderungsmaßnahmen für talentierte Mädchen angeboten. Als Einstieg in die Talentförderung hat der FVM drei Mädchenförderzentren ins Leben gerufen, an denen dezentrale Trainingseinheiten für Talente stattfinden.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Honorartrainer*innen (m/w/d)

für die Mädchenförderzentren an den Standorten West (Pier-Schophoven) und Ost (Engelskirchen), die als selbstständige und weisungsfreie Honorarkräfte wöchentliche Trainingseinheiten planen und durchführen.

Ihre Aufgaben (u.a.):

• Vorbereitung, Planung und Durchführung von Trainingseinheiten für die Altersklassen der U 12-, U 14- und U 16-Juniorinnen

• Betreuung der Mannschaften bei Vergleichsspielen und Sichtungsturnieren

• Vorbereitung, Planung und Durchführung von Talenttagen zur Sichtung von Spielerinnen

• Eigenständige Sichtung von Spielerinnen der Region

• Vorbereitung, Planung und Durchführung von Infoabenden sowie Kontaktpflege mit den Vereinen und Trainern der Region

• Informationsaustausch mit den Verbandsauswahltrainern hinsichtlich der Berufung von Spielerinnen für die Verbandsauswahlmannschaften

Unser Anforderungsprofil:

• Erfahrungen als Trainer

• Hohe Affinität zum Frauen- und Mädchenfußball

• Hohe Kommunikations- und Teamfähigkeit

• Mind. DFB-Trainer B-Lizenz

• Einwandfreies erweitertes polizeiliches Führungszeugnis

• Zeitliche Flexibilität

Wir bieten:

• Angemessenes Honorar

Der Fußball-Verband Mittelrhein ist der siebtgrößte Landesverband im Deutschen Fußball-Bund mit rund 382.000 Einzelmitgliedern in ca. 1100 Vereinen. Er ist u.a. zuständig für die Organisation des Spielbetriebs in seinem Verbandsgebiet und versteht sich als Dienstleister für seine Vereine.

Da die Tätigkeit zum Kontakt mit Kindern führt, müssen alle Personen, die im Auftrag des FVM mit Kindern oder Jugendlichen in Kontakt kommen können, nach unserer Satzung ein einwandfreies erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. Dieses muss zum Einstellungstermin im Original vorgelegt werden und darf nicht älter als drei Monate sein.

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis spätestens Montag, den 31. Juli 2023, per Mail (maximale Dateigröße 6 MB) an:

Fußball-Verband Mittelrhein e. V.

Laurin Lux

Sövener Straße 60

53773 Hennef

E-Mail: Laurin.Lux@fvm.de

Für telefonische Rückfragen können Sie sich gerne an Frau Lux unter der Rufnummer 02242/91875-53 wenden.

