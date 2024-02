FVM sucht Freiwilligendienstleistende*n im Sport (m/w/d)

Der Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) sucht für das Team Jugend zum 1. August 2024 eine*n

Freiwilligendienstleistende*n im Sport (m/w/d)

Arbeitsplatz ist die Geschäftsstelle des Fußball-Verbandes Mittelrhein in Hennef (Sövener Str. 60, 53773 Hennef).

Ein FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr) ist ein Bildungs- und Orientierungsjahr mit den Zielen, freiwilliges, gesellschaftliches Engagement zu fördern und Einblicke in die Berufsfelder von Sportvereinen und -verbänden zu ermöglichen. Sie sind zwischen 18 und 26 Jahre und wollen Ihr Hobby für ein Jahr zum Beruf machen?

Als Arbeitgeber zeichnet uns aus:

Moderne Arbeitsplätze in der Verbandsgeschäftsstelle in der Sportschule

Flexible Arbeitszeitgestaltung und mobiles Arbeiten.

Vergünstigtes Mittagessen in der Sportschule.

Bereitstellung von Teamkleidung.

Mitarbeit in verschiedenen Großprojekten und -veranstaltungen im Sport.

Ihre Aufgaben:

Sie übernehmen administrative Arbeiten in der Verbandsgeschäftsstelle.

Sie unterstützen bei FVM-Veranstaltungen und bereiten diese vor.

Sie führen AGs an Schulen und Kindertagesstätten durch.

Sie unterstützen bei Auswahlmaßnahmen.

Sie begleiten verschiedene FVM-Jugendgremien.

Unser Anforderungsprofil:

Sie haben eine hohe Affinität zum Fußball.

Sie verfügen über gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.

Sie sind kontaktfreudig im Umgang mit Sportler*innen, Kindern und Jugendlichen, ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen, Vereinen, Schulen und Kindertagesstätten.

Flexible Arbeitszeiten, die auch Wochenenden und Abendstunden beinhalten können, sind für Sie kein Problem.

Die Tätigkeit erfordert eine Mobilität im Verbandsgebiet, deshalb ist ein gültiger Führerschein Klasse B erforderlich, ein eigenes Fahrzeug wünschenswert.

Wir bieten Ihnen:

Eine spannende Tätigkeit im direkten Umfeld des organisierten Sports,

Einblicke in die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Sportevents,

die Möglichkeit, vom Know-how unseres Teams zu profitieren,

vielfältige Aufgaben in unterschiedlichen Projekten,

die Mitarbeit in einem engagierten und vielfältigen Team.

Wer wir sind?

Der Fußball-Verband Mittelrhein ist der siebtgrößte Landesverband im Deutschen Fußball-Bund mit rund 400.000 Einzelmitgliedern in ca. 1.100 Vereinen. Er ist u.a. zuständig für die Organisation des Spielbetriebs in seinem Verbandsgebiet und versteht sich als Dienstleister für seine Vereine. Die Geschäftsstelle des FVM hat ihren Sitz in der Sportschule Hennef. Insgesamt beschäftigt der FVM in seiner Geschäftsstelle und Sportschule über 100 Mitarbeiter*innen.

Eine Mitarbeit im FVM und der Sportschule kann auch zu Kontakten mit Kindern und Jugendlichen führen. Als FVM haben wir uns zum besonderen Schutz dieses Personenkreises bekannt. Deshalb müssen unsere Mitarbeiter*innen gemäß der Satzung ein einwandfreies erweitertes Führungszeugnis im Original vorlegen, das nicht älter als drei Monate sein darf. Die Vorlage ist zum Tätigkeitsbeginn erforderlich, nicht zum Zeitpunkt der Bewerbung.

Das Freiwillige Soziale Jahr im Sport beginnt am 1. August 2024 und dauert ein Jahr. Die wöchentliche Einsatzzeit beträgt 39 Stunden. Sie bekommen ein monatliches Taschengeld von 345 €. Weitere Informationen zum FSJ allgemein finden Sie auch auf der Seite des Landessportbundes NRW unter https://www.sportjugend.nrw/unsere-themen/freiwilligendienste.

Wir freuen uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung. Bitte richten Sie diese per E-Mail (in einem Sammeldokument/PDF mit einer maximalen Dateigröße von 10 MB) bis Sonntag, den 7. April 2024, an:

Fußball-Verband Mittelrhein e. V.

Geschäftsführerin Sandra Fritz

Sövener Straße 60

53773 Hennef

E-Mail: sarah.richter@fvm.de

Für ein mögliches Vorstellungsgespräch ist Mittwoch, der 17. April 2024, vorgesehen.

Für Rückfragen wenden Sie sich gerne an Frau Laurin Lux (Laurin.Lux@fvm.de oder 02242/91875-53).

[fvm]