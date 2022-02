FVM sucht Freiwilligendienstleistende*n im Sport

Der Fußball-Verband Mittelrhein sucht für die Geschäftsstelle der Fußballkreise Köln, Berg, Rhein-Erft, Aachen und Düren zum 1. August 2022

Freiwilligendienstleistende im Sport.

Ihre Aufgaben (u.a.):

• Administrative Arbeiten in der Kreisgeschäftsstelle

• Vorbereitung und Unterstützung bei FVM-Kreis-Veranstaltungen (z.B. Kreisturniere, Pokal-Endspiele, Hallenpokal)

• Durchführung von Schul- und KiTa-AGs

• Unterstützung bei Schulturnieren, Bambini-Spielfesten, DFB-Stützpunkten

• Teilnahme an Kreis-Jugendgremien

Unser Anforderungsprofil:

• Affinität zum Fußballsport

• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift,

• Eine ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit

• Kontaktfreudigkeit im Umgang mit Sportler*innen, Kindern und Jugendlichen, ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen, Vereinen, Schulen, KiTas

• Bereitschaft zur flexiblen Arbeitszeit, möglicherweise auch an Abenden/Wochenenden

• PKW-Führerschein

• Ein einwandfreies erweitertes polizeiliches Führungszeugnis

• Zwischen 16 und 26 Jahre alt

Der Fußball-Verband Mittelrhein ist der siebtgrößte Landesverband im Deutschen Fußball-Bund mit rund 385.000 Einzelmitgliedern in ca. 1100 Vereinen. Er ist unter anderem zuständig für die Organisation des Spielbetriebs in seinem Verbandsgebiet und versteht sich als Dienstleister für seine Vereine. Die Geschäftsstelle des FVM hat ihren Sitz in Hennef, zudem unterhält der FVM dort eine verbandseigene Sportschule, die auch als Bundes- und Landesleistungszentrum für weitere Sportarten dient. Insgesamt beschäftigt der FVM rund 120 Mitarbeiter*innen, davon 28 in der Geschäftsstelle.

Ein FSJ (Freiwillige Soziale Jahr) ist ein Bildungs- und Orientierungsjahr mit den Zielen, freiwilliges, gesellschaftliches Engagement zu fördern und Einblicke in die Berufsfelder von Sportvereinen und -verbänden zu ermöglichen. Sie sind zwischen 16 und 26 Jahre (w/m/d) und wollen Ihr Hobby für ein Jahr zum Beruf machen? Der Fußball-Verband Mittelrhein und die Fußballkreise Köln, Berg, Rhein-Erft, Aachen und Düren bieten Ihnen die Möglichkeit dazu.

Der FVM und einige seiner Vereine unterhalten ein verbandsweites System, das junge Menschen im FSJ einbindet. Diese unterstützen – nach einer zentralen Ausbildung – haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter*innen auf Verbands- und Kreisebene und sind dabei behilflich, DFB- und FVM-Projekte an der Basis umzusetzen.

Die jeweiligen Arbeitsplätze sind die Kreisgeschäftsstellen der Fußballkreise in Köln (Kleingedankstr. 7, 50677 Köln), Düren (Neue Straße 12, 52382 Niederzier-Huchem/Stammeln), Berg (Am Weidenbach 12, 51491 Overath), Aachen (Merzbrück 210, 52146 Würselen) und Rhein-Erft (Langenicher Ring 2, 50171 Kerpen). Das Freiwillige Soziale Jahr im Sport beginnt am 1. August 2022 und dauert ein Jahr. Die wöchentliche Einsatzzeit beträgt 39 Stunden. Sie bekommen ein monatliches Taschengeld von 315 Euro. Weitere Informationen zum FSJ allgemein finden Sie auch auf der Seite des Landessportbundes NRW.

Aussagefähige Bewerbungen richten Sie bitte bis spätestens Montag, 28. Februar 2022, über das Stellenportal der Sportjugend NRW ein.

Bei Fragen stehen die FSJ-Koordinator*innen im FVM, Ciara Widmann (Ciara.Widmann@fvm.de, 02242/91875-46) und Sebastian Rüppel (Sebastian.Rueppel@fvm.de, 02242/91875-47) gern zur Verfügung.

[fvm]