FVM sucht duale*n Student*in im Bereich Sportmanagement (m/w/d)

Sie möchten studieren und gleichzeitig praktische Erfahrungen sammeln?

Sie interessieren sich für die Organisation und Durchführung von Projekten?

Sie haben Interesse an der Mitarbeit in einem dynamischen Team, das die Leidenschaft zum Fußball teilt?

Dann könnte diese Ausschreibung interessant für Sie sein!

Der Fußball-Verband Mittelrhein sucht zum 1. Oktober 2023 eine*n

duale*n Student*in im Bereich Sportmanagement (m/w/d) (Bachelor of Arts)

Als Arbeitgeber zeichnet uns aus:

Übernahme der Studiengebühren und eine zusätzliche monatliche Vergütung

Persönliche Betreuung während der gesamten Studienzeit

Moderne Arbeitsplätze in der Verbandsgeschäftsstelle in der Sportschule Hennef

Flexible Arbeitszeitgestaltung – Möglichkeiten des Mobilen Arbeitens

Mitarbeit in verschiedenen Großprojekten und -veranstaltungen im Fußball

Der FVM fungiert als Praxispartner der Internationalen Berufsakademie (iba). Eine eigenständige Studieneinschreibung unter https://www.ibacareer.com/BWL-Bewerbung in der Fachrichtung Sportmanagement zum Wintersemester 2023/2024 (Standort Köln) ist erforderlich. Die Studiendauer beträgt 6 Semester und die Arbeitszeit ist wöchentlich geteilt (20 Stunden Berufsakademie und 20 Stunden betriebliche Ausbildung).

Ihre Aufgaben:

Sie lernen Verwaltungstätigkeiten selbständig auszuführen, Vorgänge zu organisieren und unterstützen den zuständigen Fachreferenten in seinen Aufgaben (insbesondere im Spielbetrieb).

Sie begleiten unsere Gremien (Verbandsspielausschuss, Verbandsausschuss für Frauenfußball, Schiedsrichterausschuss) im Tagesgeschäft sowie in der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen und werfen einen Blick hinter die Kulissen der Organisation von Ligen und Wettbewerben.

Sie unterstützen bei der Planung und Umsetzung von Projekten und wirken an verschiedenen Veranstaltungen des FVM (u.a. Bitburger-Pokalfinale, Saisoneröffnung Herren und Frauen) mit.

Sie arbeiten eng mit den Mitarbeiter*innen der Mitgliedsvereine sowie den ehrenamtlichen Gremien auf Kreis- und Verbandsebene zusammen.

Unser Anforderungsprofil:

Sie bringen Interesse an den Themen des Spielbetriebes mit.

Sie haben einen souveränen Umgang mit den MS-Office-Produkten, wie Word, Excel, PowerPoint und Teams.

Sie organisieren gerne und schrecken vor komplexen Zusammenhängen nicht zurück.

Verantwortungsbewusstsein, Gewissenhaftigkeit sowie Kommunikations- und Teamfähigkeit sind für Sie wichtige Eigenschaften.

Idealerweise konnten Sie schon erste Erfahrung in der Vereins-/Verbandsarbeit sammeln (Freiwilliges Soziales Jahr im Sport, Praktika, ehrenamtliche Tätigkeiten).

Der Fußball-Verband Mittelrhein ist der siebtgrößte Landesverband im Deutschen Fußball-Bund mit rund 400.000 Einzelmitgliedern in ca. 1.100 Vereinen. Er ist u.a. zuständig für die Organisation des Spielbetriebs in seinem Verbandsgebiet und versteht sich als Dienstleister für seine Vereine. Die Geschäftsstelle des FVM hat ihren Sitz in Hennef, zudem unterhält der FVM dort eine verbandseigene Sportschule, die auch als Bundes- und Landesleistungszentrum für weitere Sportarten dient. Insgesamt beschäftigt der FVM rund 100 Mitarbeiter*innen, davon 28 in der Geschäftsstelle.

Da die Tätigkeit im FVM zum Kontakt mit Kindern und Jugendlichen führen kann, müssen Mitarbeiter*innen, gemäß der Satzung des FVM, ein einwandfreies erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. Dieses muss im Original vorgelegt werden und darf nicht älter als drei Monate sein.

Sie haben Lust Teil unseres Teams zu werden und ein duales Studium mit uns als Praxispartner zu starten? Dann senden Sie uns bis spätestens Freitag, 26. Mai 2023 Ihre Bewerbungsunterlagen in einem Dokument per E-Mail (maximale Dateigröße 6 MB) an:

Fußball-Verband Mittelrhein e. V.

Geschäftsführer Dirk Brennecke

Sövener Straße 60

53773 Hennef

E-Mail: tanja.weirich@fvm.de

Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne direkt an Frau Tanja Weirich (tanja.weirich@fvm.de), die Ihnen auch telefonisch unter 02242/91875-33 zur Verfügung steht.

[fvm]