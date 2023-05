FVM sucht DFB-Teamer*in (m/w/d)

Sie haben Erfahrung als Trainer*in im Kinder- und Jugendfußball?

Sie möchten Ihre Fußballkompetenz in Praxis und Theorie einbringen?

Sie haben Interesse daran, angehende Trainer*innen zu qualifizieren und somit eine gute Basis für einen erfolgreichen Fußball in unseren Vereinen zu legen?



Dann könnte diese Ausschreibung interessant für Sie sein!



Der Fußball-Verband Mittelrhein sucht ab sofort



DFB-Mobil-Teamer*in (m/w/d)



Ihre Aufgaben:

Vorbereitung, Planung und Durchführung von DFB-Mobil Veranstaltungen (Praxis- und Infoteil)

Vor Ort: Ansprechpartner*in für Vereine und Schulen

Unterstützung der PR-Arbeit vor Ort

Unser Anforderungsprofil:

Sie haben Spaß am Umgang mit Menschen (insbesondere Kindern)

Sie verfügen über hohe Kommunikations- und Begeisterungsfähigkeit

Sie haben ein selbstbewusstes und überzeugendes Auftreten

Sie können selbstständig und verantwortungsvoll Arbeiten

Sie sind teamfähig • Sie haben ein ausgesprochene Fußballaffinität

Sie haben mindestens eine DFB-Trainer C-Lizenz (Einstellung auch möglich, wenn diese aktuell absolviert wird; sportwissenschaftliches Studium von Vorteil)

Sie haben einen PKW-Führerschein

Sie haben ein einwandfreies erweitertes Führungszeugnis

Wir bieten (u.a.):

Ein angemessenes Honorar pro Veranstaltung

Eine spannende Aufgabe im Fußball mit viel Kontakt zu Vereinen, Schulen etc.

Die Möglichkeit von tätigkeitsbezogenen Qualifizierungen



Der Fußball-Verband Mittelrhein ist der siebtgrößte Landesverband im Deutschen Fußball-Bund mit rund 400.000 Einzelmitgliedern in ca. 1.100 Vereinen. Er ist u.a. zuständig für die Organisation des Spielbetriebs in seinem Verbandsgebiet und versteht sich als Dienstleister für seine Vereine. Die Geschäftsstelle des FVM hat ihren Sitz in Hennef, zudem unterhält der FVM dort eine verbandseigene Sportschule, die auch als Leistungszentrum für weitere Sportarten dient. Insgesamt beschäftigt der FVM rund 100 Mitarbeiter*innen, davon 28 in der Geschäftsstelle.

Seit 2009 besuchen der Deutsche Fußball-Bund (DFB) e.V. und seine Landesverbände ihre Mitgliedsvereine im Rahmen der Qualifizierungsoffensive mit dem DFB-Mobil direkt vor Ort auf dem jeweiligen Vereinsgelände. Im Mai 2012 wurden die Vereinsbesuche durch Veranstaltungen an Grundschulen erweitert.

Ein Besuch gliedert sich jeweils in zwei Themenblöcke: Bei einem Demo-Training werden vor Ort aktuelle Trainingsmethoden im Kinder- und Jugendbereich vermittelt. Im Anschluss daran werden zudem konkrete Informationen zu verschiedenen Themen des Fußballs wie z.B. Schul-Vereins-Kooperationen vermittelt und individuelle Qualifizierungsmöglichkeiten für die Vereinstrainer*innen vorgestellt.

Die Einsätze als Teamer*in erfolgen nach Absprache zwischen dem FVM und Ihnen, also nur dann, wenn auch Sie dies einrichten können, z.B. neben Studium oder Beruf. Vereinsbesuche finden typischerweise unter der Woche ab 16 Uhr statt sowie samstags und sonntags; Schulbesuche: werktags am Vormittag, teilweise auch am Nachmittag.

Eine Mitarbeit im FVM kann auch zu Kontakten mit Kindern und Jugendlichen führen. Als FVM haben wir uns zum besonderen Schutz dieses Personenkreises bekannt. Deshalb müssen unsere Mitarbeiter*innen gemäß der Satzung ein einwandfreies erweitertes Führungszeugnis im Original vorlegen, das nicht älter als drei Monate sein darf.



Sie haben Interesse? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung inkl. Angabe des nächstmöglichen Eintrittsdatums. Bitte richten Sie diese per E-Mail (bitte in einem Sammeldokument/PDF mit einer maximalen Dateigröße von 6 MB) an:



Fußball-Verband Mittelrhein e. V.

Jakob Wegener

Sövener Straße 60

53773 Hennef

E-Mail: jakob.wegener@fvm.de

Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne direkt an Jakob Wegener (DFB-Mobil-Koordinator), der Ihnen auch telefonisch unter 0170/3599891 zur Verfügung steht.

[fvm]