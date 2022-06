FVM such Koordinator*in für Projekt "Fußball Verein(t) gegen Rassismus"

Sie haben eine ausgeprägte Koordinierungs- und Kommunikationsfähigkeit und verfügen über Talent und Erfahrung in der Projektentwicklung und organisatorischen Tätigkeiten? Sie haben Interesse an der Mitarbeit in einem dynamischen Team, das die Leidenschaft zum Fußball teilt? Wenn Sie diese Fragen mit "Ja" beantworten, dann könnte Sie die folgende Stellenausschreibung interessieren.

Der Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Besetzung für die

Lokale Koordinierungsstelle im Projekt „Fußball Verein(t) gegen Rassismus“ (m/w/d)

in Teilzeit (20 Stunden/Woche) befristet bis August 2024.

Im Rahmen des Projektes "Fußball Verein(t) gegen Rassismus", welches durch das Bundeministerium des Inneren (BMI) gefördert und vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) und seinen angeschlossenen Landesverbänden in Kooperation mit den Vereinen der 3. Liga umgesetzt wird, ist der FVM gemeinsam mit dem FC Viktoria Köln 1904 einer von vier bundesweiten Pilotstandorten.

Ziel des Projektes ist es, in enger Zusammenarbeit mit der zentralen Anlaufstelle des Westdeutschen Fußballverbandes (WDFV) für Gewalt-, Diskriminierungs- und Extremismusvorfälle in den kommenden drei Jahren auf regionaler und kommunaler Ebene die Anti-Diskriminierungs-Netzwerke auszubauen, Präventions- und Bildungsarbeit zu bündeln und zu forcieren sowie das Beschwerdemanagement über die Anlaufstellen zu etablieren und bundesweit bekannt zu machen.

Ihre Aufgaben (u.a.):

Umsetzung des Projektes „Fußball Verein(t) gegen Rassismus“ in Kooperation zwischen dem FVM und dem FC Viktoria Köln 1904.

Lokale Begleitung von Stakeholder-Dialogen und Austauschformaten.

Lokale Begleitung einer Kampagne zur Sensibilisierung für Rassismus, Gewalt und Diskriminierung im Fußball.

Umsetzung von Bildungsangeboten zu Anti-Diskriminierungsthemen im Stadion/ am Sportplatz.

Unterstützung bei der Erarbeitung von Meldewegen und Prozessketten für den Umgang mit Meldungen von Rassismus-, Gewalt- und Diskriminierungsvorfällen.

Umsetzung alternativer Sanktionsmaßnahmen in Kooperation mit der Sportgerichtsbarkeit.

Unser Anforderungsprofil:

Erfolgreich abgeschlossenes Studium (Sportökonomie, Sport-, Sozial- oder Gesellschaftswissenschaften, Nachhaltigkeit/CSR o.ä.) oder nachgewiesene gleichwertige Fähigkeiten und Erfahrungen.

Erfahrungen im Bereich Projektentwicklung, idealerweise in der Konzeption und Umsetzung von Maßnahmen im Bereich Anti-Diskriminierung.

Kenntnisse von Verbandsstrukturen und Erfahrungen in Vereins- oder Verbandsarbeit

Interesse an den Themen und Anforderungen des Amateurfußballs.

Kenntnisse in der gängigen EDV-Software (Office-Anwendungen).

Hands-on-Mentalität und eine selbstständige und nachhaltige Arbeitsweise, geprägt durch analytisches Denken und Handeln.

Gute Beratungs- und Verhandlungskompetenz.

Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten, die auch Wochenenden und Abendstunden beinhalten können.

Der Fußball-Verband Mittelrhein ist der siebtgrößte Landesverband im Deutschen Fußball-Bund mit rund 382.000 Einzelmitgliedern in ca. 1.100 Vereinen. Er ist u.a. zuständig für die Organisation des Spielbetriebs in seinem Verbandsgebiet und versteht sich als Dienstleister für seine Vereine. Die Geschäftsstelle des FVM hat ihren Sitz in Hennef, zudem unterhält der FVM dort eine verbandseigene Sportschule, die auch als Bundes- und Landesleistungszentrum für weitere Sportarten dient. Insgesamt beschäftigt der FVM rund 120 Mitarbeiter*innen, davon 28 in der Geschäftsstelle.

Der Arbeitsort wird sich voraussichtlich in Duisburg befinden. Die Ausübung der Tätigkeit erfordert eine Mobilität innerhalb Nordrhein-Westfalens. Ein gültiger Führerschein ist daher Voraussetzung, und ein eigenes Fahrzeug, das gegen Kostenerstattung genutzt werden kann, ist erwünscht.

Wir bieten einen interessanten Arbeitsplatz im sportlichen Umfeld und die Möglichkeit, sich in die zukunftsorientierte Weiterentwicklung unseres Verbandes aktiv einzubringen. Die Tätigkeit setzt ein hohes Maß an Selbstorganisation und Teamfähigkeit voraus. Eine flexible und moderne Arbeitszeitgestaltung unter Beimischung von Zeiten mobilen Arbeitens ist möglich.

Da die Tätigkeit im FVM zum Kontakt mit Kindern und Jugendlichen führen kann, müssen Mitarbeiter*innen, gemäß der Satzung des FVM, ein einwandfreies erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. Dieses muss zum Einstellungstermin im Original vorgelegt werden und darf nicht älter als drei Monate sein.

Aussagefähige Bewerbungen richten Sie bitte per E-Mail (maximale Dateigröße 6 MB) bis spätestens Mittwoch, 22. Juni 2022, an

Fußball-Verband Mittelrhein e. V.

Dirk Brennecke

Geschäftsführer

Sövener Straße 60

53773 Hennef

E-Mail: tanja.weirich@fvm.de

Für Rückfragen können Sie sich gerne an Frau Weirich (tanja.weirich@fvm.de oder 02242/91875-0) wenden.

[fvm]