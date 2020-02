FVM bietet Praktikum im Bereich Medien & Kommunikation

Der Fußball-Verband Mittelrhein ist der siebtgrößte Landesverband im Deutschen Fußball-Bund mit rund 380.000 Einzelmitgliedern in circa 1100 Vereinen. Die FVM-Geschäftsstelle und die verbandseigene Sportschule haben ihren Sitz in Hennef. Insgesamt beschäftigen der FVM und die Sportschule rund 120 Mitarbeiter, davon 30 in der FVM-Geschäftsstelle.

Der Fußball-Verband Mittelrhein bietet ab dem 15. April 2020 ein

Praktikum im Bereich Medien & Kommunikation.

Ihre Aufgaben (u.a.):

•Betreuung der FVM-Internetseiten sowiedes Verbandsauftritts in den sozialen Me-dien

•Produktion von Inhalten für die FVM-Internetseiten und die Verbandsauftritte inden sozialen Medien

•Erstellung von Fotos & Videos

•Erstellung von Pressemitteilungen

•Mitarbeit am Verbandsmagazin

•Unterstützung bei Veranstaltungen

•Mitarbeit in der Pressestelle

Unser Anforderungsprofil:

•Redaktionelle Grundkenntnisse

•Studienrichtung Sportmanagement, Sportöko-nomie, Medien- und Kommunikationswissen-schaften (oder vergleichbarer Studiengang aneiner Universität oder Fachhochschule)

•Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit denMicrosoft Office

•Erfahrungen mit Content-Management-Systemen (z.B. typo 3) und Bildbearbeitungs-programmen

•Bereitschaft zu Einsätzen am Wochenende undin den Abendstunden

•Teamfähigkeit, eigenständiges Denken, Kreati-vität und strukturiertes Denken.

•Führerschein Klasse B

•Hohe Affinität zum Fußball

Die Praktikumsdauer beträgt drei bis sechs Monate, der zeitliche Umfang beträgt 40 Std./Woche. Das Praktikum sollte Pflichtbestandteil der Studien- oder Ausbildungsordnung sein. Der FVM gewährt eine Aufwandsentschädigung. Da die Tätigkeit im FVM zum Kontakt mit Kindern und Jugendlichen führen kann, muss spätestens zu Praktikumsbeginn ein einwandfreies erweitertes polizeiliches Führungszeugnis im Original vorgelegt werden, das nicht älter als drei Monate sein darf.

Sie haben Interesse? Dann senden Ihre aussagekräftige schriftliche Bewerbung per E-Mail (nicht größer als 6 MB) an Ellen Bertke, FVM-Referentin für Medien & Kommunikation (E-Mail: ellen.bertke@fvm.de), die Ihnen auch gern bei Fragen Tel.: 02242/91875-29 zur Verfügung steht.

[fvm]