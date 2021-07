FVM bietet Freiwilliges Soziales Jahr im Sport

Ein Freiwilliges Soziales Jahr ist ein Bildungs- und Orientierungsjahr mit den Zielen, freiwilliges, gesellschaftliches Engagement zu fördern und Einblicke in die Berufsfelder von Sportvereinen und -verbänden zu ermöglichen. Sie sind zwischen 16 und 26 Jahre (w/m/d) und wollen Ihr Hobby für ein Jahr zum Beruf machen? Der Fußball-Verband Mittelrhein und die Fußballkreise Aachen und Düren bieten Ihnen die Möglichkeit dazu.

Der FVM und einige seiner Vereine unterhalten ein verbandsweites System, das junge Menschen im FSJ einbindet. Diese unterstützen – nach einer zentralen Ausbildung – haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter*innen auf Verbands- und Kreisebene und sind dabei behilflich, DFB- und FVM-Projekte an der Basis umzusetzen. Arbeitsplatz ist die Geschäftsstelle des Fußball-Verbandes Mittelrhein in Hennef beziehungsweise die Geschäftsstellen der Kreise Aachen und Düren.

Das Freiwillige Soziale Jahr im Sport beginnt am 1. August 2021 und dauert ein Jahr. Die wöchentliche Einsatzzeit beträgt 39 Stunden. Sie bekommen ein monatliches Taschengeld von 300 Euro. Weitere Informationen zum FSJ allgemein finden Sie auch auf der Seite des Landessportbundes NRW.

Die Aufgabenbereiche umfassen folgende Schwerpunkte:

In der FVM-Geschäftsstelle:

- administrative Arbeiten in der Verbandsgeschäftsstelle

- Vorbereitung und Unterstützung bei FVM-Veranstaltungen

- Schul- und Jugendturniere

- Durchführung von Schul- und KiTa-AGs

Wir erwarten von Ihnen folgende Qualifikationen:

- Affinität zum Fußballsport

- einen Führerschein der Klasse B

- sehr gute EDV-Kenntnisse (Internet, Microsoft Office etc.)

- sehr gute Kenntnisse der deutschen Sprache

- Kontaktfreudigkeit im Umgang mit Sportler*innen, Kindern und Jugendlichen, ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen, Vereinen, Behörden, Schulen

- Bereitschaft, flexible Arbeitseinsätze möglicherweise auch an Abenden oder Wochenenden wahrzunehmen

Sie sind an einem FSJ im Sport und an dem ansprechenden Arbeitsbereich interessiert? Senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen (Anschreiben mit kurzem sportlichem Werdegang, Lebenslauf, Foto, aktuelles Schul- bzw. Arbeitgeber-Zeugnis) per Mail an:

Sebastian Rüppel, FSJ-Koordinator (sebastian.rueppel@fvm.de, 02242/91875-47)

Laurin Lux, FVM-Jugendbildungsreferentin (laurin.lux@fvm.de, 02242/91875-53)

Bewerbungsschluss ist Mittwoch, 21. Juli 2021.

[fvm]