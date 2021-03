FVM bietet Freiwilliges Soziales Jahr im Sport

Ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) ist ein Bildungs- und Orientierungsjahr mit den Zielen, freiwilliges, gesellschaftliches Engagement zu fördern und Einblicke in die Berufsfelder von Sportvereinen und -verbänden zu ermöglichen. Du bist nicht älter als 26 Jahre (w/m/d) und willst Dein Hobby für ein Jahr zum Beruf machen? Der Fußball-Verband Mittelrhein und die Fußballkreise Aachen und Düren bieten Dir die Möglichkeit dazu.

Der FVM und einige seiner Vereine unterhalten ein verbandsweites System, das junge Menschen im FSJ einbindet. Diese unterstützen – nach einer zentralen Ausbildung – haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter*innen auf Verbands- und Kreisebene und sind dabei behilflich, DFB- und FVM-Projekte an der Basis umzusetzen. Arbeitsplatz ist die Geschäftsstelle des Fußball-Verbandes Mittelrhein in Hennef, bzw. die Geschäftsstellen der Kreise Aachen und Düren.

Das Freiwillige Soziale Jahr im Sport beginnt am 1. August 2021 und dauert ein Jahr. Deine wöchentliche Einsatzzeit beträgt 39 Stunden. Du bekommst ein monatliches Taschengeld von 300 Euro. Weitere Informationen zum FSJ allgemein findest Du auch auf der Seite des Landessportbundes NRW.

Dein Aufgabenbereich hat folgende Schwerpunkte:

In der FVM-Geschäftsstelle:

administrative Arbeiten in der Verbandsgeschäftsstelle

Vorbereitung und Unterstützung bei FVM-Veranstaltungen

Schul- und Jugendturniere

Durchführung von Schul- und KiTa-AGs

In den Kreisen:

Unterstützung der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen des Verbandes bzw. des Kreises

Betreuung von Mädchenfußball-AGs, Aufbau von Mädchenmannschaften

Aufbau und Begleitung von Kooperationen zwischen Vereinen und Schulen bzw. KiTas

Hilfestellung für die Ausbildungskoordinator*innen bei der Qualifizierung von Vereinsmitarbeiter*innen, Unterstützung eines JuMi-Teams

Hilfestellung für die Stützpunkttrainer*innen der Jungen- und Mädchenstützpunkte

Hilfestellung für die Organisation von Veranstaltungen auf Verbands- und Kreisebene

Hilfestellung für Verband und Kreise im EDV- und Internet-Bereich

Ansprechpartner*innen für die Vereine

Wir erwarten von Dir folgende Qualifikationen:

Affinität zum Fußballsport

einen Führerschein der Klasse B

sehr gute EDV-Kenntnisse (Internet, Microsoft Office etc.)

sehr gute Kenntnisse der deutschen Sprache

Kontaktfreudigkeit im Umgang mit Sportler*innen, Kindern und Jugendlichen, ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen, Vereinen, Behörden, Schulen

- Bereitschaft, flexible Arbeitseinsätze möglicherweise auch an Abenden oder Wochenenden wahrzunehmen

Bist Du am FSJ im Sport und an dem ansprechenden Arbeitsbereich interessiert? Dann füge Deine Bewerbungsunterlagen (Anschreiben mit kurzem sportlichem Werdegang, Lebenslauf, Foto, aktuelles Schul- bzw. Arbeitgeber-Zeugnis) in das Online-Stellenportal der Sportjugend NRW unter folgendem Link ein: https://freiwilligendiensteimsport.nrw/

Bewerbungsschluss ist Sonntag, 14. März 2021.

Für Rückfragen stehen Dir die FSJ-Koordinatoren im FVM zur Verfügung: Ciara Widmann (ciara.widmann@fvm.de, 02242/91875-46), Sebastian Rüppel (sebastian.rueppel@fvm.de, 02242/91875-47).

[fvm]