FV Rheinland sucht Mitarbeiter (m/w/d) in der Finanzbuchhaltung

Der Fußballverband Rheinland (FVR) sucht zum 1. Januar 2021 für seine Geschäftsstelle in Koblenz eine(n)

Mitarbeiter (m/w/d) in der Finanzbuchhaltung

in Vollzeit. Die Stelle ist zunächst für zwei Jahre befristet. Eine Verlängerung des Vertrages wird in Aussicht gestellt. Dienstort ist die Verbandsgeschäftsstelle in Koblenz.

Ihre Aufgaben

Führung der gemeinsamen Finanzbuchhaltung des Verbandes und der Sportschule

Mitwirkung beim täglichen Buchungs- und Zahlungsverkehr, Liquiditätsplanung und Forderungsmanagement (mittels Sage100)

Vorbereitung von Förderanträgen, Mittelabrufen und Verwendungsnachweisen sowie Überwachung der daraus resultierenden Geldflüsse

Mitwirkung bei der Haushaltsplanung und der Jahresabschlusserstellung in enger Zusammenarbeit mit dem Schatzmeister

Vorbereitung von Jahresabschlüssen in Zusammenarbeit mit dem Steuerberater/ Wirtschaftsprüfer

Rechnungsstellung und Mahnwesen

Erstellung der Umsatzsteuervoranmeldungen und Vorarbeit für die Jahressteuererklärungen

Überwachung von Zahlungseingängen aus Verträgen und Zuwendungsbescheiden bzw. der Rechnungslegung aus Verträgen

Führung der Barkasse, Steuerung und Überwachung der Auszahlung von Auslagenersatz und Sitzungsgeldern sowie Archivierung der Belege

Ihr Profil:

Wünschenswert wäre eine erfolgreich abgeschlossene Prüfung zum Steuerfachwirt, zumindest aber eine abgeschlossene Berufsausbildung zum Steuerfachangestellten (m/w/d) bzw. zur Fachkraft für Buchhaltung/Rechnungswesen oder eine vergleichbare, kaufmännische Qualifikation

Sie verfügen über mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzbuchhaltung, gerne auch im Vereinsumfeld

Sie sind sicher im Umgang mit gängiger Buchhaltungssoftware, idealerweise im Umgang mit dem Finanzprogramm Sage 100, und verfügen über sehr gute Kenntnisse im Umgang mit MS Office, insbesondere Excel

Darüber hinaus zeichnen Sie sich durch Teamfähigkeit, Eigeninitiative sowie analytische und konzeptionelle Denkweise aus

Wir bieten:

Einen Arbeitsplatz (39 Std/Woche) in Koblenz-Oberwerth

Eine Tätigkeit in einem kooperativen Team aus ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitern

Ein breit gefächertes und interessantes Aufgabenfeld

Nach Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis ein Angestelltenverhältnis in Anlehnung an TV-L

Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige, schriftliche Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung bis zum 10.10.2020 per E-Mail mit dem Betreff "Mitarbeit Rechnungswesen" an: jobs@fv-rheinland.de.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!