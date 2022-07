FV Rheinland sucht Mitarbeiter (m/w/d) als Assistenten/in der Geschäftsleitung

Der Fußballverband Rheinland (FVR) sucht zum 1. Oktober 2022 oder früher für seine Geschäftsstelle in Koblenz eine(n)

Mitarbeiter (m/w/d) als Assistenten/in der Geschäftsleitung

in Vollzeit. Dienstort ist die Verbandsgeschäftsstelle in Koblenz.

Ihre Aufgaben:

Enge Zusammenarbeit mit Geschäftsführung und Verbandspräsidium

Mitarbeit bei der Veranstaltungsplanung und -durchführung

Mitarbeit in ausgewählten FVR-Kommissionen

Bestellungen und Budgetüberwachung bei unserem Ausrüster für Sportbedarf

Sekretariatsaufgaben wie Einladungsmanagement, Ablage, Sitzungsvor- und Nachbereitung

Weitere administrative und organisatorische Tätigkeiten

Ihr Profil:

Abgeschlossene Berufsausbildung zur/zum Bürokauffrau/mann oder vergleichbare Qualifikation

Allgemeine Sprachkompetenz in Wort und Schrift

Bezug zur ehrenamtlichen Vereinsarbeit von Vorteil

Sehr gute Anwenderkenntnisse der MS-Office-Programme, möglichst inkl. MS Teams

Erfahrung in der Digitalisierung von Prozessen („papierloses Büro“) von Vorteil

Sie sind:

Teamfähig, strukturiert und dienstleistungsorientiert

bereit, gelegentlich auch am Abend und an Wochenenden zu arbeiten

Unser Angebot:

Es erwartet Sie eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem sportbegeisterten Team, Mobiles Arbeiten an bis zu zwei Tagen pro Woche, die Möglichkeit mittags an unserer Sportschule zu essen, interessante Fortbildungsangebote und weitere zusätzliche Leistungen.

Falls Sie interessiert sind, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung bis 20. August 2022 per E-Mail mit dem Betreff "Assistenz der Geschäftsleitung" an Herrn Armin Bertsch, Geschäftsführer, unter jobs@fv-rheinland.de.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

