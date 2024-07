"Unsere Botschaft in die Welt tragen": neue "Future Leaders" beim Workshop in Berlin

"Future Leaders": Frauen aus 17 Ländern bei "Highlight-Edition"

"Frauen im Berufsfeld Fußball sind ein wichtiger Bestandteil für die Entwicklung des Fußballs in der Zukunft", sagte Heike Ullrich, die Generalsekretärin des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), anlässlich des Events "Future Leaders in Football" (FLF). Am vergangenen Wochenende war genau das auch das Motto, als sich Frauen aus unterschiedlichsten Nationen zur diesjährigen "Highlight-Edition" trafen, die anlässlich der UEFA EURO 2024 in der deutschen Hauptstadt Berlin stattfand.

"Beim DFB setzten wir uns mit der nationalen Strategie Frauen im Fußball FF27 unter anderem für die Entwicklung von weiblichen Führungskräften im Fußball ein", so Heike Ullrich. "Als größter Fußballverband der Welt wollen wir auch global zur Entwicklung von Frauen im Fußball beitragen. Mit dem 'Future Leaders in Football'-Workshop sind wir dieses Ziel angegangen und haben unsere Botschaft in die Welt getragen. Das Ergebnis sind insgesamt rund 90 Frauen weltweit, die wir seit 2021 in ihren Führungsqualitäten bestärkt und gestärkt haben."

Dass im Rahmen einer Männer-Europameisterschaft eine Highlight-Edition ein Women's-Empowerment-Projekt im Sinne der "Strategie Frauen im Fußball FF27" stattfindet, zeige darüber hinaus das globale gesellschaftsrelevante Engagement des DFB, das Wissen von Frauen aus der internationalen Fußballfamilie zu vertiefen, Kompetenzen zu erweitern sowie das Netzwerk der Zusammenarbeit zu intensivieren und zu vergrößern.

Weiterentwicklung der Leadership-Kompetenzen

Die diesjährige "Highlight-Edition" fokussierte sich auf die Weiterentwicklung der Leadership-Kompetenzen der Teilnehmerinnen. Im Rahmen von "Participants-Panels" teilten die Teilnehmerinnen ihre individuellen Leadership-Erfahrungen, wodurch sie ihre Repräsentations- und Kommunikationsfähigkeiten auf der "Bühne" üben und ihre Führungsqualitäten reflektieren können. Des Weiteren entwickelten die Teilnehmerinnen ein "Impact Project", das über den Workshop hinaus in den jeweiligen Ländern und Organisationen der Teilnehmerinnen Anwendung finden wird. Das Moderationsteam bestand aus der Leadership-Expertin Dr. Jacqueline Müller sowie den beiden Co-Moderatorinnen Nadica Sechkov und Haneen Alkhatib für den sportpraktischen Bereich "Sport für Entwicklung".

Eingeladen war eine Auswahl der Teilnehmerinnen aus den seit 2021 stattgefundenen vier Editionen der "Future Leaders in Football", mit dem Ziel die Frauen aus den unterschiedlichen Editionen zusammenzuführen und mit dieser Folgeveranstaltung erlernte Kompetenzen zu vertiefen. Entstanden ist eine Gruppe von 18 Frauen aus 17 unterschiedlichen Ländern, von denen sieben aktuell bei einem Fußball-Nationalverband arbeiten.

Übergeordnete Ziele der Highlight-Edition waren auch die Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (giz) GmbH, sowie Partnern aus dem Sport (UEFA, Fachverbände) und der Wirtschaft (VW).

Schult: "Ich finde das Format unheimlich wichtig"

Abgerundet wurde der dreitägige Workshop mit einem Abschlussevent im VW-DRIVE Studio in Berlin, bei der neben Heike Ullrich auch Frau Ina Hommers (GIZ Director General Client Liaison and Business Development) und Dr. Heike Kuhn (BMZ-Referatsleitung Bildung) zu Wort kamen, sowie die Zertifikatsverleihung an die Teilnehmerinnen der "FLF-Highlight-Edition" feierlich abgehalten wurde.

Ebenfalls Teil des Abschlussevents war die ehemalige Nationaltorhüterin und TV-Expertin Almuth Schult, die sich mit einem Bühnentalk mit Moderatorin Eva Jacobi beteiligte, zeigte sich von der Initiative sehr begeistert: "Ich finde das Format unheimlich wichtig, denn es ist nun mal einfach so, dass man Frauen etwas ermutigen muss, um Frauen im Fußball und den Frauenfußball generell weiter voranzubringen. Es ist noch nicht natürlich in jedem Verband verankert, dass diese Seite auch gefördert wird und deswegen bin ich froh, dass es Formate gibt, die diese Themen fördern."

Abschlussevent bei Partner VW

Der Workshop in Berlin wurde erneut vom DFB-Partner Volkswagen unterstützt, der sich unter anderem mit seiner Kampagne "Frauen spielen Fußball. #KeinFrauenfußball" und #einFußball" für mehr Gleichberechtigung im Fußball und in der Gesellschaft starkmacht. Auch die Zusammenarbeit mit dem BMZ wurde durch den Workshop erneut gestärkt. Schon seit 2012 kooperiert der DFB eng mit dem BMZ im Rahmen des Programms "Sport für Entwicklung" und initiiert gemeinsam mit der GIZ Projekte zur Förderung junger Menschen durch Fußball weltweit.

Im Anschluss an die FLF-Highlight-Edition findet am Donnerstag und Freitag der "Football for Sustainibility Summit" in Berlin statt, in dessen Rahmen der Workshop der "Future Leaders in Football" auf Wunsch des BMZ hin als Best-Practice-Projekt vorgestellt wird.

[mas]