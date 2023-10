Futsalteam "mit breiter Brust" ins Rückspiel gegen Slowakei

Die nächsten Punkte im Blick: Nach dem historischen ersten Sieg in der Eliterunde der WM-Qualifikation über die Slowakei bekommt es die deutsche Futsal-Nationalmannschaft heute (ab 18.30 Uhr, live bei YouTube) im Rückspiel in Levice erneut mit den Slowaken zu tun.

"Dass wir in der vergangenen Woche in Göppingen die ersten Punkte in der Eliterunde geholt haben, gibt uns jede Menge Rückenwind für das Rückspiel in der Slowakei", sagt Cheftrainer Marcel Loosveld. "Die Slowaken sind beim letzten Aufeinandertreffen etwas unter ihren Möglichkeiten geblieben und werden alles daransetzen, im Rückspiel Revanche zu nehmen. Darauf müssen wir uns einstellen, reisen jedoch mit breiter Brust an. Denn wenn wir an unsere Leistung aus dem Hinspiel anknüpfen, werden wir auch in der Slowakei ein positives Ergebnis erzielen können."

Historisch im Hinspiel

Nach zwei Niederlagen gegen Kroatien (1:5) und Frankreich (2:6) zum Auftakt in die Eliterunde war der 4:3-Heimspielerfolg in Göppingen der erste Sieg einer deutschen Futsal-Auswahl jemals in der Runde der besten 20 europäischen Teams. In den verbleibenden Gruppenspielen der Eliterunde trifft das Loosveld-Team am 15. Dezember in Slavonski Brod auf Kroatien, ehe zum Abschluss der Eliterunde am 20. Dezember das Heimspiel in Dresden gegen Frankreich ansteht. Lediglich der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die Futsal-Weltmeisterschaft 2024 in Usbekistan.

Weitere Inhalte und Informationen rund um die Futsal-Nationalmannschaften und die -Bundesliga finden sich auf DFB.de und auf dem Futsal-Instagram-Kanal des DFB.

[hr]