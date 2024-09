Futsal: Tickets fürs Türkei-Spiel in Nürnberg

Rein geht's in die Länderspielsaison für die deutsche Futsal-Nationalmannschaft!: Am 6. November (ab 18.30 Uhr) empfängt das Team von Cheftrainer Marcel Loosveld die Türkei in der Kia Metropol Arena in Nürnberg. Karten dafür sind nun im DFB-Ticketshop erhältlich.

Das Länderspiel gegen die Türkei ist für die DFB-Auswahl der erste Härtetest der neuen Saison und gleichzeitig die Generalprobe für die EM-Qualifikation: Auf dem Weg zur Europameisterschaft 2026 in Lettland und Litauen trifft das deutsche Team zwischen Dezember 2024 und April 2025 in je einem Heim- und einem Auswärtsspiel auf die Ukraine, Rumänien und Zypern.

Tickets ab 5 Euro

Tickets für das Länderspiel gegen die Türkei in Nürnberg gibt es ab 5 Euro. Karten der Kategorie 1 kosten 20 Euro (ermäßigt 15 Euro), Tickets der Kategorie 2 15 Euro (ermäßigt 10 Euro). Für Gruppen ab zehn Personen sind Tickets für 7,50 Euro erhältlich. Kinder bis einschließlich 14 Jahren zahlen für den Eintritt in beiden Kategorien 5 Euro.

Die Spieltermine der Futsal-Nationalmannschaft

6. November 2024, Länderspiel: Deutschland – Türkei (Nürnberg, Kia Metropol Arena) 7. Dezember 2024, EM-Qualifikation: Rumänien – Deutschland 8. Dezember 2024, EM-Qualifikation: Deutschland – Zypern (Trier, SWT-Arena) 9. Januar 2025, EM-Qualifikation: Deutschland – Ukraine (Göppingen, EWS Arena) 10. Februar 2025, EM-Qualifikation: Ukraine – Deutschland 11. April 2025, EM-Qualifikation: Deutschland – Rumänien (Dresden, BallsportARENA) 12. April 2025, EM-Qualifikation: Zypern – Deutschland

