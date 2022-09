Futsal-Team verliert gegen Schweden

Die Futsal-Nationalmannschaft hat beim Nordic Cup im norwegischen Sandefjord im dritten Spiel die erste Niederlage kassiert. Gegen Schweden unterlag die Mannschaft von Trainer Marcel Loosveld Schweden mit 2:4 (0:2) und muss für die Finalteilnahme nun am Abend auf Schützenhilfe Dänemarks gegen die Gastgeber hoffen.

Verliert Norwegen und erzielt dabei weniger als sechs Treffer, geht es für das deutsche Team im Finale am Samstag (ab 16 Uhr) erneut gegen die Schweden, ansonsten im Spiel um Platz drei ab 13 Uhr gegen die Dänen.

Verzichten musste Trainer Loosveld kurzfristig auf Michael Meyer, der verletzungsbedingt nicht wie geplant für das letzte Gruppen- und das morgige Platzierungsspiel anreisen konnte. Das Spiel startete mit Chancen auf beiden Seiten, doch während das deutsche Team ihre besten Gelegenheiten durch Luis Guilherme Drees Rodrigues im Eins-gegen-Eins gegen Keeper Victor Jansson (5.) und Christopher Wittig aus der Distanz (11.) nicht nutzen konnten, waren die Schweden eiskalt.

Schweden vor dem Tor effektiv

Zunächst schloss Donat Gashi eine starke Kombination zum 0:1 ab (7.), dann legte Fehim Smajlovic nach feinem Steckpass zum 0:2 nach (12.). Der DFB-Auswahl war das Spielglück vor der Halbzeit dagegen weiter nicht hold, Gabriel Francisco de Oliveira Costa traf nach toller Ablage Wittigs in der 16. Minute nur den Pfosten.

Die zweite Hälfte startete mit einem weiteren Nackenschlag: Vorne wurde Drees Rodrigues geblockt und den direkten Gegenzug schloss Petrit Zhubi überlegt per Lupfer zum 0:3 ab (22.). Auf der Gegenseite wollte das erlösende erste Tor dagegen weiter nicht fallen. Aytürk Gecim scheiterte per Freistoß (23.) aus sieben Metern ebenso am starken Keeper Jansson wie kurz darauf Muhammet Sözer (24.) aus der Distanz.

Öztürk trifft doppelt

Ganz anders die Schweden, denen nun nahezu alles gelang: Liridon Makolli traf aus extrem spitzen Winkel per Picke ins lange Eck (27.). Fabian Schulz hatte weniger Glück, spielte Gegenspieler und Torhüter aus, wurde dann aber vor dem leeren Tor noch geblockt (31.).

Nachdem Sözer wieder seinen Meister in Jansson fand (35.), klappte es kurz darauf dann doch, als Dennis Öztürk aus kurzer Distanz nach Pass Wittig zum 1:4 abstaubte (35.). Und der 21-Jährige legte direkt nach: Sein Schuss aus spitzem Winkel wurde unhaltbar zum 2:4 ins Tor abgefälscht (37.). In der Schlussphase verpassten Malik Hadziavdic und Fouad Aghnima einen weiteren Treffer nur um Zentimeter, so blieb es bei der letztlich ein wenig unglücklichen Niederlage.

[dfb]