Futsal: Play-offs gegen die Schweiz auf September verlegt

Die Play-offs der deutschen Futsal-Nationalmannschaft zur Europameisterschaft 2022 gegen die Schweiz werden in den September verlegt. Darauf verständigte sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) in Gesprächen mit dem Schweizerischen Fußballverband (SFV) sowie der UEFA. Da der Sieger erst ab Februar 2021 in der dritten Qualifikationsrunde antreten muss, hat die Verlegung keinen Einfluss auf den weiteren Rahmenterminkalender.

Ursprünglich war das Auswärtsspiel in der Schweiz für den 11. April und das Heimspiel für den 14. April in Dessau angesetzt gewesen. Der DFB stand in den vergangenen Wochen auch mit den lokalen Behörden vor Ort stets im Austausch. Zum Auftakt der EM-Qualifikation hatte sich Deutschland in der ersten Gruppenphase als Zweiter hinter Georgien für die Play-offs qualifiziert. Dabei setzte sich das Team von DFB-Trainer Marcel Loosveld gegen Österreich und Kosovo durch. Die EM-Endrunde findet vom 19. Januar bis 6. Februar 2022 in den Niederlanden statt. Deutschland hat noch nie an einer Europa- oder Weltmeisterschaftsendrunde teilgenommen.

Informationen zum Ticketing

Alle über die offiziellen Webshops des DFB oder die Call Center erworbenen Tickets werden automatisch storniert. Eine Rücksendung der Tickets ist nicht erforderlich. Der Käufer erhält eine Gutschrift des Ticketpreises und wird per E-Mail informiert. Auch hier werden Service- und Versandgebühren nicht erstattet.

Fans, die ihre Tickets an einer offiziellen Vorverkaufsstelle des DFB erworben haben, müssen ihr Ticket in dieser Vorverkaufsstelle vorlegen. Der Ticketpreis wird ihnen dort gemäß ATGB erstattet. Service- und Versandgebühren werden nicht erstattet.

Alle Fans, die Tickets bei nicht autorisierten Anbietern erworben haben, haben keinen Anspruch gegenüber dem DFB auf Erstattung und müssen sich an den jeweiligen Verkäufer wenden. In Umlauf befindliche Tickets sind ungültig.

[tb]