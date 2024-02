Futsal-Nationalmannschaft unterliegt Spanien deutlich

Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft hat das zweite Aufeinandertreffen mit Spanien vor 2936 Zuschauer*innen in der Buderus Arena in Wetzlar klar 0:9 (0:6) verloren. Den ersten Vergleich hatte das Team von Trainer Marcel Loosveld am Sonntag in Aschaffenburg überraschend 3:2 gewonnen.

"Anders als noch am Sonntag haben wir den Start ins Spiel leider verschlafen, wären nicht präsent genug in den Zweikämpfen und zu zögerlich in unseren Aktionen. Das kann man sich gegen ein Weltklasseteam wie Spanien nicht erlauben, jeder eigene Fehler wird sofort bestraft. Nachdem Spanien einmal in Führung lag, haben sie uns nicht mehr ins Spiel kommen lassen und ihre ganze Klasse gezeigt", sagte Loosveld.

"Im zweiten Durchgang konnten wir uns zwar etwas stabilisieren, die hohe Niederlage aber nicht mehr verhindern. Aber auch solche Spiele wie heute sind Teil unserer Entwicklung. Am Sonntag haben wir eine großartige Leistung gezeigt, heute ist uns das über weite Strecken leider gar nicht gelungen. Dennoch nehmen wir unglaublich viele Erfahrungen mit, die uns auf unserem weiteren Weg helfen werden", so der Trainer weiter.

Spanien effizient vor dem Tor

Von Beginn an schnürte der zweimalige Welt- und siebenmalige Europameister die deutsche Fünf in ihrer eigenen Hälfte ein und prüften Christian De Groodt im Tor ein ums andere Mal. So fiel das 0:1 durch Adolfo Fernandez Diaz (3.) nicht überraschend. Maximilian Grünberg hatte wenig später beim ersten gefährlichen Konter den Ausgleich auf dem Fuß, scheiterte aber freistehend im Eins-gegen-Eins an Keeper Jesus Herrero Parron.

Danach ließen die Iberer den deutschen Spielern im Pressing kaum Raum zur Entfaltung und schraubten das Ergebnis effizient durch Francisco Jose Cortes Hernandez (5.), Jose Antonio Fernandez Raya (8.) und Francisco Paniagua Soler (11.) schnell auf 0:4. Erst danach gab es durch Christopher Wittig den nächsten gefährlichen deutschen Abschluss (12.). Auf der Gegenseite war die "Furia Roja" gnadenlos und erhöhte durch Antonio Manuel Sanchez Tienda (13.) und Francisco Tomaz Braga Nunes (15.) weiter zum 0:6-Pausenstand.

Zur zweiten Hälfte kam Pavlos Wiegels für De Groodt ins Tor und konnte sich in der Anfangsphase gleich mehrfach auszeichnen. In der 20. Minute war er gegen den direkten Freistoß von Antonio Perez Ortega allerdings ebenso machtlos, wie in der 31. Minute gegen den Flachschuss von Raul Gomez del Olmo. Dann kam auch noch Pech dazu, als Gabriel Oliveira eine Flanke zum Endstand ins eigene Tor abfälschte (33.).

