Futsal-Nationalmannschaft: Tickets fürs Lettland-Spiel in Bielefeld

Mit einem 0:0 gegen die Slowakei hat sich die Futsal-Nationalmannschaft eine gute Ausgangsposition für den möglichen Einzug in die nächste Runde der WM-Qualifikation erspielt. Jetzt lädt die Mannschaft um Cheftrainer Marcel Loosveld zum Fussballfest in die Seidenstrickerhalle nach Bielefeld ein: Am 03.03.2023 (ab 19 Uhr) spielt die deutsche Futsal-Nationalmannschaft im UEFA Qualifier gegen die Auswahl aus Lettland um den Einzug in die nächste Runde.

Der Ticketverkauf für das Spiel der Futsal-Nationalmannschaft gegen Lettland läuft. Karten können im Ticketportal erworben werden.

Gruppentickets ab vier Euro

Sitzplatzkarten sind in zwei Kategorien erhältlich und kosten zwischen 8 und 12 Euro (ermäßigt 6 bis 8 Euro). Kinder bis einschließlich 14 Jahren, Schüler, Auszubildende, Studenten, Rentner und Personen mit Schwerbehindertenausweis (ab 50%) zahlen für alle Sitzplatzkategorien jeweils den ermäßigten Preis.

Gruppentickets ab zehn Personen kosten 4 Euro pro Person und sind für alle Gruppen im Ticketportal buchbar.