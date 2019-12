Futsal-Nationalmannschaft erneut mit 2:2 gegen England

Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft hat ihre Länderspielreise nach England mit einem 2:2 (1:1) im zweiten Duell in Birmingham abgeschlossen. Im ersten Duell im St. George's Park hatten sich die beiden Teams am Freitagabend ebenfalls 2:2 (1:2) getrennt.

Direkt zu Beginn setzte Mert Sipahi Mitspieler Timo Heinze nach einer schönen Kombination per Chip-Ball aus der eigenen Hälfte in Szene. Der Kapitän blieb cool und sorgte mit einem Lob-Schuss für die Führung (8). Der Ausgleich fiel durch eine Standardsituation: Stuart Cook legte quer auf Liam Palfreeman, der aus spitzem Winkel zum Halbzeitstand traf (11.). Nach der Halbzeit gelang Timo Heinze durch einen sehenswerten Doppelpass mit Jonathan Baur erneut die zwischenzeitliche Führung (30.). Ein Gewaltschuss von Palfreeman bescherte den "Three Lions" kurz vor Schluss aber den erneuten Ausgleich (37.). Ermöglicht wurde der Abschluss des Engländers auch durch den "Flying Goalkeeper" der Gastgeber.

Wittig belohnt deutschen Dauerdruck

Am Freitag hatten die Gastgeber einen Start nach Maß erwischt: Raoni Medina musste nach einem schnellen Konter nur noch zum 1:0 ins leere Tor einschieben (2.). Sieben Minuten später fälschte Russell Goldstein (9.) einen Fernschuss unhaltbar für Keeper Philipp Pless zum 0:2 in die Maschen ab. Im Anschluss hatte das deutsche Team viel Ballkontrolle und schnürte die "Three Lions" in der eigenen Hälfte ein. Diese wehrten sich jedoch mit schnellen Gegenangriffen nach Ballgewinn.

In der 19. Minute brachte Muhammet Sözer, zuvor für Pless als fünfter Feldspieler auf den Platz gekommen, mit einem sehenswerten Hackentreffer die DFB-Auswahl zurück ins Spiel. In der zweiten Hälfte ging es fast nur Richtung englisches Tor, doch bei den zahlreichen Abschlüssen fehlten meist ein paar Zentimeter. So wurde es hoch dramatisch: Nach einer feinen Kombination drückte Christopher Wittig den Ball mit nur noch einer Sekunde auf der Spieluhr zum Ausgleich über die Torlinie.

[dfb]