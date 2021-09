Futsal: Loosveld nominiert 20 Akteure für Spiele gegen Wales

Nach mehr als zehn Monaten Pause kommt die Futsal-Nationalmannschaft erstmals wieder zusammen. Vom 14. bis 20. September lädt DFB-Trainer Marcel Loosveld zu einem sechstägigen Lehrgang in der Sportschule Wedau in Duisburg ein. 20 Spieler hat er in den Kader berufen, darunter fünf Debütanten. Dabei testet die Nationalmannschaft im Länderspieldoppel am 18. September (ab 16 Uhr) und 19. September (ab 18 Uhr) gegen Wales. Diese Partien finden im Castello in Düsseldorf statt. DFB-TV überträgt die beiden Spiele per Livestream.

Loosveld nominierte erstmals Torwart Michael Loroff (FC Deisenhofen), Suad Ak (MCH FC Sennestadt), Tarik Hadziavdic (1894 Berlin), Fedor Brack (Fortuna Düsseldorf Futsal) und Sid Ziskin (HSV Panthers). Neben Fedor Brack stehen Lukas Sepp und Eike Thiemann von Fortuna Düsseldorf Futsal im Kader, die sich im Düsseldorfer Castello über ein Heimspiel freuen dürfen. Außerdem gibt Vidoje Matic (MCH FC Sennestadt) nach langer Verletzungspause sein Comeback im DFB-Dress. Im Aufgebot fehlt dagegen Onur Saglam, der aus privaten Gründen nicht dabei ist.

Der Kartenvorverkauf für die beiden Begegnungen ist bereits gestartet. Unter diesem Link gelangen sie an die Karten.