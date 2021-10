Futsal: Drei-Nationen-Turnier in Düsseldorf

Der Futsalball rollt wieder: Im Düsseldorfer Castello richtet der DFB gemeinsam mit der Sportstadt Düsseldorf ein Drei-Nationen-Turnier aus. Vom 14. bis 16. November treten die Deutsche Futsal-Nationalmannschaft, Schweden und Moldawien im Modus Jeder-gegen-Jeden gegeneinander an. Alle Partien werden live auf DFB-TV übertragen.

Bereits im vergangenen September war Düsseldorf Schauplatz des Länderspiel-Doppels der Futsal-Nationalmannschaft gegen Wales. Nun trifft die deutsche Mannschaft an gleicher Stelle im Eröffnungsspiel am Sonntag (15.30 Uhr) auf Schweden. Am Montag (18.30 Uhr) stehen sich Schweden und Moldawien gegenüber. Die Partie zwischen Deutschland und Moldawien (Dienstag, 18.30 Uhr) bildet den Abschluss des Turniers. Am Montag, den 25. Oktober, wird Nationaltrainer Marcel Loosveld den Kader für die anstehenden Spiele bekanntgeben.

Frymuth: "Können uns auf ein Futsal-Highlight freuen"

Peter Frymuth, Vizepräsident für Spielbetrieb und Fußballentwicklung sowie Präsident des FVN und des Westdeutschen Fußballverbandes, sagt: "Wir sind froh wieder im Düsseldorfer Castello zu Gast sein zu können. Das sportbegeisterte Publikum der Sportstadt Düsseldorf sowie die zahlreichen Fußball- und Futsal-Vereine in der Region können sich auf ein weiteres Futsal-Highlight freuen."

Lars Wismer, Director Sports bei D.LIVE, freut sich auf das Turnier: "Nachdem Fortuna Düsseldorf am 3. September 2021 gegen die HSV-Panthers das erste Spiel der neugegründeten Futsal-Bundesliga in unserem Castello ausgetragen hat, ist Düsseldorf im Futsal-Fieber. Die Fans freuen sich, zum wiederholten Mal auch die Deutsche Nationalmannschaft in der Sportstadt Düsseldorf zu begrüßen und sie gegen die Teams aus Moldawien und Schweden live in der Halle anzufeuern."

Der Kartenvorverkauf für das Turnier ist bereits gestartet.

