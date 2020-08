Treten auch in diesem Jahr bei der Futsal-DM an: der TSV Weilimdorf und die HSV Panthers

Futsal-DM: DFB-TV überträgt Endrunde live

Vier Tage Futsal - und am Ende ein neuer Meister: In der zweiten Hälfte der kommenden Woche suchen zehn Klubs bei einem Turnier im K.o.-System unter Einhaltung eines angemessenen Hygienekonzeptes das beste deutsche Team des Jahres. DFB-TV ist bei der Endrunde der Deutschen Futsal-Meisterschaft von der ersten bis zur letzten Minute live dabei und bringt den Zuschauern, die in der Sporthalle wegen der Covid-19-Pandemie nicht zugelassen sind, den sportlichen Wettkampf nach Hause.

Gespielt wird von Donnerstag, 13. August, bis Sonntag, 16. August, in der Sportschule Wedau in Duisburg im Turniermodus mit zwei Vorrundenpartien und anschließendem Viertelfinale, Halbfinale und Endspiel. Den Auftakt machen am Donnerstag (ab 11 Uhr) der SSV Jahn 1889 Regensburg Futsal und die TSG 1846 Mainz-Bretzenheim sowie (ab 14 Uhr) der FC Fortis Hamburg und die Futsal Panthers Köln in ihren Vorrundenbegegnungen.

Am kommenden Freitag (ab 11, 12, 15 und 16 Uhr) steigen die vier Viertelfinalpartien - natürlich auch live bei DFB-TV. Dabei kommt es unter anderem zum Duell des MCH Futsal Club Bielefeld-Sennestadt mit Vorjahresfinalist HSV Panthers und zum ersten Auftritt von Titelverteidiger TSV Weilimdorf gegen 1894 Futsal Berlin. Die Halbfinalspiele finden am kommenden Samstag (ab 15 und 16 Uhr) statt, das Finale am darauffolgenden Sonntag (ab 14 Uhr).

[dfb]