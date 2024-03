Futsal-DM der Junioren: Titel für Berlin, Neitersen und Köln

Die Deutschen Juniorenmeister im Futsal 2024 heißen Berliner SC, JFG Neitersen und Viktoria Köln- Die Berliner setzten sich in der Sportschule Wedau in Duisburg im Finale der A-Junioren 3:2 gegen den VfB Waltrop durch, Neitersen triumphierte bei den B-Junioren dank eines 4:2 im Endspiel gegen den FC Energie Cottbus und Köln siegte im Kampf um den Titel 5:0 gegen den VfL Bochum.

Der Berliner SC gab sich in der A-Junioren-Endrunde in der Vorrunde mit dem 4:3 gegen die SG Heidelberg-Kirchheim und dem 7:3 gegen Waltrop keine Blöße und ließ sich auch im Halbfinale auch SC Vorwärts Wacker (4:3) nicht stoppen. Die Waltroper erreichten trotz der Niederlage gegen den BSC in der Gruppenphase durch ein 7:1 gegen Kirchheim als Zweiter das Semifinale, wo Parallelgruppensieger TSV 1860 Rosenheim den Kürzeren zog.

Köln siegt bei zweiter Finalteilnahme

Bei den B-Junioren blieb Titelträger Neitersen im Turnierverlauf makellos: Dem 2:0 gegen den Delbrücker SC folgte ein 3:2 gegen den FC Eilenburg und ein 4:3 gegen den SC Böblingen. Finalgegner Cottbus hatte sich in der umkämpften Gruppe B knapp durchgesetzt, den FC Rheinsüd Köln mit 6:1 und den SVK Beiertheim mit 3:0 bezwungen sowie gegen den MTV Ramelsloh 0:0 gespielt.

Die Kölner Viktoria holte sich den ersten Titel im C-Junioren-Wettbewerb, nachdem die Domstädter 2019 im Finale noch 1:3 gegen Hertha BSC verloren hatten. Ihre Gruppenspiele hatte die Viktoria gegen die TSG Balingen (2:1), Eintracht Trier (5:4) und den SC Staaken (2:1) jeweils nur hauchdünn mit einem Tor Vorsprung gewonnen. Endspielgegner Bochum qualifizierte sich nach Siegen gegen den SC Borea Dresden (5:2) und TSV München-Milbertshofen (7:0) nach dem 2:2 gegen den punktgleichen HSC Hannover nur dank des besseren Torverhältnisses fürs Finale.

[dfb]