Fußballspruch des Jahres: Aytekin spendet Preisgeld an Elite-Fonds

Der Fußballspruch des Jahres 2023 kommt von Deniz Aytekin. Der DFB-Schiedsrichter spendet sein Preisgeld an den "Fonds der DFB-Elite-Schiedsrichterinnen und -Schiedsrichter".

Aytekin gewann den Wettbewerb mit dem Satz "Wenn der Musiala anzieht und dir auf 80 Meter 60 bis 70 abnimmt, denkst du anders über dein Leben nach", den er während des Eröffnungsspiels der Bundesliga-Saison 2022/2023 zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München sagte und der im Rahmen der ARD-Doku-Serie "UNPARTEIISCH" zu hören war.

"Es ist Respekt vor Leistungsfähigkeit von so vielen Spielern"

"Am Ende ist es der Respekt vor dieser Leistungsfähigkeit von so vielen Spielern", erklärt Aytekin seine preisgekrönte Aussage. "Es ist nicht nur Musiala, am Ende war der Spruch eben auf das Spiel bezogen." Die Deutsche Akademie für Fußball-Kultur sucht seit 2006 jährlich die durchdachtesten, amüsantesten sowie philosophischsten Zitate. Deniz Aytekin ist der erste Schiedsrichter, der diese Auszeichnung erhält.

Zur Trophäe "MAX" gibt es ein von Volkswagen gesponsertes Preisgeld in Höhe von 5000 Euro zur Verwendung für einen gemeinnützigen Zweck. Aytekin hat den "Fonds der DFB-Elite-Schiedsrichterinnen und -Schiedsrichter", durch den verschiedene Projekte an der Schiri-Basis in Deutschland gefördert werden. Den Fonds gibt es seit Mai 2022, mittlerweile sind mehr als 15.000 Euro geflossen, um den Nachwuchs der Unparteiischen im Amateurbereich zu unterstützen.

Schiedsrichter-Gruppen und -Vereinigungen, die ebenfalls von einer Förderung durch den Hilfsfonds profitieren möchten, können ihre Ideen per E-Mail an schirifonds@egidius-braun.de einreichen und sich somit bewerben. Dabei sollte das Projekt möglichst detailliert beschrieben werden.

