Fußballmuseum öffnet Donnerstag wieder

Das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund wird am kommenden Donnerstag, 7. Mai, seinen Betrieb nach rund siebenwöchiger Schließungsphase aufgrund der Corona-Pandemie zu den gewohnten Besuchszeiten und unter Berücksichtigung der notwendigen Sicherheitsbestimmungen wieder aufnehmen. Als Willkommensgruß gewährt das Museum im Online-Ticketshop einen Rabatt von bis zu 40 Prozent auf alle Tagestickets.

"Endlich können wir unseren Besuchern ein Stück Freude und Abwechslung in den tristen Corona-Alltag bringen", sagt Direktor Manuel Neukirchner. "Das Deutsche Fußballmuseum möchte seinen Beitrag leisten, dass die Menschen in der Region wieder schrittweise in ihr Leben zurückfinden. Unser Schutz- und Hygienekonzept liegt seit zwei Wochen in der Schublade. Wir sind auf die Wiedereröffnung optimal vorbereitet."

Neukirchner weiter: "Wir haben unser umfangreiches Maßnahmenpaket in den vergangenen Tagen intern mehrfach erfolgreich getestet. Wir wollen die Ansteckungsgefahr weitestgehend vermeiden und einen bestmöglichen Hygienestandard gewährleisten. Wir agieren ganz bewusst restriktiver als zu locker. Der Schutz für Besucher und Mitarbeiter hat allerhöchste Priorität. Wir können auf unseren weitläufigen Ausstellungsflächen eine optimale Verteilung der Besucher im Einbahnstraßenprinzip organisieren. Unsere Dauerausstellung ist geradezu geeignet, Besucherströme zu regulieren und den Vorgaben entsprechend zu lenken."

"Nichts geht über das räumliche Erlebnis"

Ein wichtiger Baustein zur Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen ist das kontaktlose Onlineticketing für Eintrittskarten mit Zeitfenster auf fussballmuseum.de. "Dadurch garantieren wir einen direkten Zugang zur Ausstellung ohne Warteschlangen." Plexiglas an den Kassen im Foyer, Markierungen auf dem Boden für die Abstandspflicht und Desinfektionsmittel gehören ebenso zu den Vorkehrungen. "Aber natürlich kommt es wie überall in dieser Zeit auf jeden einzelnen an. Wir appellieren, Mundschutz zu tragen und Abstand zu halten", so Manuel Neukirchner.

Zur Wiedereröffnung gewährt das Deutsche Fußballmuseum im Onlineticketshop einen Rabatt von bis zu 40 Prozent auf alle Tagestickets. "Viele treue Besucher haben uns über die sozialen Netzwerke mit aufmunternden Kommentaren über die schmerzliche Schließungsphase hinweggeholfen", so Manuel Neukirchner. "Auch wenn wir in den zurückliegenden Wochen digitale Führungen angeboten haben - nichts geht über das räumliche Erlebnis im Fußballmuseum selbst. Mit unserer Rabattaktion wollen wir uns bei unseren Besuchern und Wiederholungsbesuchern für die Geduld und die Treue bedanken und sie endlich wieder herzlich willkommen heißen."

Alle Infos zum Schutz- und Hygienekonzept sowie Tickets im Online-Shop unter www.fussballmuseum.de. Das Deutsche Fußballmuseum ist dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Letzter Zutritt ist um 17 Uhr.