Fußballmuseum gedenkt Gerd Müller

Aus Anlass seines Todes zeigt das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund ab 17. August 2021 erstmals für kurze Zeit den originalen Fußballschuh, mit dem Gerd Müller die deutsche Nationalmannschaft 1972 durch zwei Treffer beim 3:0 im Finale gegen die Sowjetunion zum ersten Europameistertitel geschossen hat. Zusammen mit seinem originalen Dress aus dem WM-Finale 1974, das Müller mit seinem legendären Tor aus der Drehung gegen die Niederlande ebenfalls entscheidend prägte, sind die wichtigsten Ausstellungsstücke seiner größten Erfolge erstmals vereint und für die Öffentlichkeit zu sehen.

Museumsdirektor Manuel Neukirchner sagt: "Der deutsche Fußball hat viele große Spieler hervorgebracht, aber nur einen unkopierbaren und in seiner Art einzigartigen Gerd Müller. Es mag ungewöhnlich sein, dass ein Museum einer verstorbenen Persönlichkeit in der Ausstellung mit einem Blumengesteck gedenkt. Gerd Müller, der in seinen letzten Lebensjahren den Kampf gegen Alzheimer nicht gewinnen konnte, hat es verdient. Unser Museum wird Gerd Müller ein ehrendes Andenken bewahren."

Neben den bedeutenden Exponaten erinnern verschiedene Medieninstallationen, unter anderem in der HALL OF FAME des deutschen Fußballs, zu deren Gründungsmitgliedern Gerd Müller zählt, an den "Bomber der Nation".