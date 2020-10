Fußballmuseum feiert fünften Geburtstag

Das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund feiert Geburtstag. Und ihr könnt anlässlich des fünfjährigen Bestehens dabei sein. Ein buntes Herbstferien-Programm erwartet die Besucher vom 10 bis 25. Oktober. Dabei sind auch kurzentschlossene Gäste herzlich willkommen, denn eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft erhalten einen Rabatt und zahlen nur 12 Euro statt 17 Euro pro Person an der Tageskasse.

Programmpunkte sind u.a.:

10.10.: Finaltag DFM eFootball Cup 2020 In fünf Online-Qualifiers haben sich 20 Zocker*innen für das große Finale im Museum qualifiziert. Am ersten Feriensamstag geht es um den Titel. Fans sind willkommen! Und ab 12 Uhr haben Interessierte sogar die letzte Möglichkeit, sich in einem Last Minute-Turnier vor Ort noch für das Finale zu qualifizieren.

20.+21.10.: Fantalk – Die Helden der Königsklasse Ein TV-Format, mit dem das Museum mit Beginn der UEFA Champions League in Serie geht. Am Stammtisch von SPORT1 werden Mario Basler, Peter Neururer und Co. sitzen. Besucher*innen können nicht nur hautnah dabei sein, sondern mitreden, wenn live aus der Ausstellung gesendet wird. Karten: fussballmuseum.de.*

24.10.: Derbyzeit Zur Einstimmung auf das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 gibt es um 14 und 16 Uhr spezielle Derby-Führungen. Das Spiel wird live ab 18.30 Uhr im N11 Bar & Restaurant gezeigt. Besucher nehmen mit ausreichend Abstand in geselliger Runde Platz, wenn die Rivalen des Reviers aufeinander treffen und verfolgen die Partie auf großen Screens. Karten: fussballmuseum.de.*

25.10.: 5. Geburtstag Neben der großen Torte und weiterer süßer Überraschung warten um 11, 13 und 15 Uhr kostenlose Spezial-Führungen auf die Besucher*innen. Titel: Auf den Spuren der 5. Wetten, dass die Geburtstagsgäste Bekanntschaft mit berühmten Fünfern wie Franz Beckenbauer oder Mats Hummels machen?

Weitere Highlights in den Herbstferien sind:

Sonderausstellung „Günter Grass: Mein Fußballjahrhundert“ täglich, Arena des Museums, Eintritt im Ticket für die Dauerausstellung inbegriffen

täglich, Arena des Museums, Eintritt im Ticket für die Dauerausstellung inbegriffen Familien-Führung täglich, Start um 11 Uhr, kostenfrei (zzgl. Eintritt)

täglich, Start um 11 Uhr, kostenfrei (zzgl. Eintritt) Kreativ-Workshop „Pokale aus Legosteinen“ täglich 12-18 Uhr, für Kinder, Museumspädagogik, der eigene Pokal kann mit nach Hause genommen werden

*vorbehaltlich möglicher Corona-bedingter Auflagen der Gesundheitsbehörden.

[dfb]