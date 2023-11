"FUSSBALLLIEBE": EM-Spielball von adidas

DFB-Partner adidas hat heute "FUSSBALLLIEBE" vorgestellt, den offiziellen Spielball der UEFA EURO 2024 in Deutschland. Am Olympiastadion Berlin wurde in Anwesenheit von Weltmeister Manuel Neuer,, Turnierdirektor Philipp Lahm sowie DFB-Vizepräsidentin und EM-Botschafterin Célia Šašić eine gigantische Version des Spielballs enthüllt. Es war der Auftakt einer mehrwöchigen Aktivierungsserie in ganz Deutschland, um die Liebe zum Fußball zu feiern und Vorfreude auf die EM in Deutschland zu stärken.

Das Design von "FUSSBALLLIEBE" stellt laut adidas die Bewegung des Balls und die Energie des Spiels durch markante schwarze Flügelformen dar, die durch bunte Kanten, Kurven und Punkte ergänzt werden. Die kräftigen Farben Rot, Blau, Grün und Orange spiegeln sowohl die Lebendigkeit der teilnehmenden Nationen als auch die reine Einfachheit des Fußballs wider. Außerdem sind die Namen der einzelnen Austragungsstädte abgebildet, zusammen mit Illustrationen der jeweiligen Stadien.

Zum ersten Mal wird der offizielle Spielball der Europameisterschaft mit der "Connected Ball Technology" ausgestattet sein. Die Technologie sendet präzise Balldaten in Echtzeit an die Videoschiedsrichter (VAR). Durch die Kombination von Spielerpositionsdaten mit künstlicher Intelligenz trägt die Innovation zur halbautomatischen Abseitstechnologie der UEFA bei und ermöglicht damit schnellere Spielentscheidungen. Die in enger Zusammenarbeit mit Kinexon entwickelte Technologie hilft den Videoschiedsrichtern außerdem, jede einzelne Ballberührung zu identifizieren und so den Zeitaufwand für die Klärung von Handspiel- und Elfmetervorfällen zu reduzieren. Ein Aufhängungssystem in der Mitte des Balls beherbergt und stabilisiert einen "500Hz Inertial Measurement Unit (IMU)"-Bewegungssensor, der einen Einblick in jedes Element der Ballbewegung bietet. Der Sensor wird von einer wiederaufladbaren Batterie gespeist, die per Induktion aufgeladen werden kann.

"Bahnbrechende Innovationen"

"FUSSBALLLIEBE" ist speziell für höchste Präzision im Spiel entwickelt worden. Die 20-teilige "Precisionshell" und die strategisch platzierten Prägerillen auf der Außenhülle verbessern die Aerodynamik des Balls. Der innovative "CTR-Core" im Inneren des Balls ist auf Genauigkeit und Konsistenz abgestimmt und unterstützt ein schnelles, präzises Spiel mit maximaler Form- und Lufterhaltung. Der Ball besteht nicht nur aus recyceltem Polyester und einem wasserbasierten Aufdruck, sondern auch aus mehr biobasierten Stoffen als alle bisherigen offiziellen Spielbälle von adidas. Jede Schicht des Balls enthält nachhaltige Materialien wie Maisfasern, Zuckerrohr, Zellstoff und Gummi, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

Sam Handy, Vice President Produkt und Design bei adidas Fußball, sagt: "Bei der Gestaltung dieses offiziellen Spielballs haben wir uns von der Energie und Vielfalt des Turniers und der Liebe Europas zum Fußball inspirieren lassen. In diesem Sinne hoffen wir, dass 'FUSSBALLLIEBE' überall, wo er gekickt wird, Freude bereitet. Die Einführung unserer 'Connected Ball Technology' bei der EURO 2024 ist ein Wendepunkt in der Geschichte des Turniers und das Ergebnis unseres Engagements für bahnbrechende Innovationen, die das Erlebnis für Spieloffizielle, Spieler und Fans verbessern."

