Fußballbücher im Stream: Tore, Turbos, Träume und Tragödien

Die 72. Frankfurter Buchmesse findet in diesem Jahr weitgehend im digitalen Raum statt. Auch das "Kulturstadion", die traditionelle Bühne der DFB-Kulturstiftung, stellt einige der spannendsten Fußballbücher der Saison am Wochenende im Livestream vor.

Nicht nur die Fußballstadien müssen dieser Tage meist leer bleiben, auch die Kulturszene ist schwer von den Folgen der Corona-Pandemie getroffen. Die Frankfurter Buchmesse, die weltweit größte Bücherschau ihrer Art, muss im 72. Jahr ihres Bestehens erstmals die Pforten geschlossen lassen. Davon betroffen ist auch das Kulturstadion, seit gut einem Jahrzehnt Stammgast in der Halle 3.1. der Messe, in dem die DFB-Kulturstiftung gemeinsam mit der gemeinnützigen Bildungsorganisation "LitCam" jedes Jahr am Wochenende durchgehend ein abwechslungsreiches Programm aus Lesungen, Buchvorstellungen und Talks veranstaltet.

Aber auch in diesem Jahr müssen die Anhänger von gut geschriebenen Fußballbüchern nicht ganz auf das Programm verzichten. Am Samstag und Sonntag findet eine reduzierte Ausgabe des Kulturstadions statt, mit Publikum und Livestream. Möglich macht das die Kooperation mit dem Programm "Open-Books" der Stadt Frankfurt und der Evangelischen Akademie Frankfurt.

Lesungen mit Dieter Müller und "Turbo" Andy Buck

"Dass das Kulturstadion dieses Jahr nicht wie gewohnt stattfinden kann, ist schade für unser treues Stammpublikum. Wir werden die offene Atmosphäre und vielen kleinen Gespräche am Rande sehr vermissen", bedauert Stiftungsgeschäftsführer Olliver Tietz. "Gleichzeitig freue ich mich darüber, dass wir mit der Evangelischen Akademie Frankfurt einen Partner gefunden haben, mit dem wir auch in diesem Jahr tolle Neuerscheinungen vorstellen und außergewöhnliche Gäste begrüßen können. Und das erstmals auch durchgängig als Livestream."

Insgesamt vier neue Bücher werden am Samstag und Sonntag (17. und 18. Oktober) vorgestellt, zwei davon stehen auf der Shortlist "Fußballbuch des Jahres" der Akademie für Fußballkultur.

Am Samstag um 20 Uhr präsentiert Andreas "Andy" Buck seine Autobiografie "TURBO - Mein Wettlauf mit dem Fußballgeschäft" (Tropen), die er gemeinsam mit Johannes Ehrmann, Spieler der Autoren-Nationalmannschaft und Grimme-Preisträger, geschrieben hat. Der langjährige Bundesligaprofi, Deutscher Meister mit dem VfB Stuttgart und dem 1. FC Kaiserslautern, erzählt, wie der Fußball in den 90ern zum Multimillionen-Business wurde und dessen exponentielle Steilkurve erst zwei Jahrzehnte später durch das Corona-Virus ausgebremst zu werden scheint. Moderiert von Karin Plötz steht auch die Frage im Raum, ob und wie sich der Fußball in Zeiten von Corona neu erfinden kann.

Tore, Träume, aber auch Tränen beschreiben drei weitere Bücher am Sonntag, 18.Oktober, ab 11 Uhr:

11-11.45 Uhr - "Meine zwei Leben: Was mir das Leben genommen und der Fußball gegeben hat". Mit 22 Jahren hat Dieter Müller 75 Bundesliga-Tore geschossen, gegen Werder Bremen trifft er sechsmal in einem Spiel. Rekorde, die bis heute stehen. Den sportlichen Triumphen aber stehen private Schicksalsschläge gegenüber. Sein einziger Sohn stirbt mit 16 Jahren an einem Hirntumor. Nach einem Infarkt steht Dieter Müllers Herz 31 Minuten still. Zusammen mit Mounir Zitouni (Journalist und Ex-Profi) spricht er über Tragik, Tore und Triumphe in seinem Leben.

12-12.45 Uhr - "Machtspieler – Fußball in Propaganda, Krieg und Revolution". Black Lives Matter, Belarus, Hongkong: Auch Sportler machen sich in unterschiedlichen Kulturkreisen immer öfter für Bürgerrechte stark, darunter viele Fußballer. Der Journalist Ronny Blaschke hat für sein neues Buch in 15 Ländern weltweit recherchiert und diskutiert mit dem syrischen Ultra Nadim Rai über die politische Bedeutung von Fußball in autokratischen Ländern.

13-13.45 Uhr - "Fußball findet auch im Kopf statt". Welcher Junge träumt ihn nicht, den Traum, eines Tages in der Bundesliga, vielleicht sogar in der Nationalmannschaft, zu spielen! Elf junge Fußballer im Alter von 14 bis 22 Jahren aus dem Nachwuchsleistungszentrum von Mainz 05 haben ihre ganz persönlichen Geschichten aufgeschrieben. Der Herausgeber Matthias Knößl stellt mit den beiden Pädagog*innen Jonas Schuster und Sofia Zeghli die jungen Nachwuchskicker von Mainz 05 und deren Traum vom Fußball vor - und bietet einen intimen Einblick in Trainingsalltag und Gefühlswelt.

