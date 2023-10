Fußball trifft Football: DFB verlost NFL-Wochenende in Frankfurt

Wo sonst die Frankfurter Eintracht ihre Bundesliga-Heimspiele austrägt, duellieren sich Anfang November die Topstars des American Football. Als Kooperationspartner der New England Patriots aus der National Football League (NFL) verlost der DFB ein exklusives Wochenende in Frankfurt am Main für zwei Personen inklusive Tickets (Kat. 1) für das Regular Season Game zwischen den New England Patriots und den Indianapolis Colts am 12. November 2023 im Deutsche Bank Park!

Außerdem enthalten: An- und Abreise mit der Bahn, Übernachtung in Frankfurts historischer Innenstadt sowie eine individuelle Führung über den neuen DFB-Campus.

