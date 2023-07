Fußball-Themenwelt auf Roblox: DFB und FIFA kooperieren

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die FIFA haben gemeinsam eine deutsche Fußball-Themenwelt innerhalb der beliebten "FIFA World" auf Roblox gestartet - einer weltweiten Plattform, auf der täglich Millionen von Menschen miteinander kommunizieren. Das virtuelle Portal ist kostenlos über die FIFA World zugänglich und präsentiert die deutsche Frauen-Nationalmannschaft und die große Fußballbegeisterung in Deutschland einem weltweiten Publikum. Neben der Geschichte der DFB-Frauen spielt auch das aktuelle Team, das in den kommenden Wochen bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) antritt, eine bedeutende Rolle.

Das offizielle DFB-Maskottchen Paule führt die Besucher durch das virtuelle Erlebnis. Die Spielerinnen werden als elf NPCs (nicht-spielbare Charaktere) dargestellt. Fans können virtuell den DFB besuchen, die Spielerinnen der Frauen-Nationalmannschaft oder ihre Freunde zu einem Fußball-Darts-Match herausfordern und sich selbst zum Football Campus Germany Champion krönen. Ebenso können Fans die virtuelle Welt erkunden, die größte Brezel der Welt entdecken und auf einem Akkordeon Livemusik spielen.

Diese Zusammenarbeit zwischen DFB und FIFA ist eine Premiere, da es sich hier um das erste eigene Portal eines nationalen Fußballverbands innerhalb der FIFA World handelt. Die FIFA World wurde im vergangenen Jahr zur FIFA Weltmeisterschaft 2022 der Männer in Katar eingeführt.

Blask: "Wir sind dankbar, Pionier zu sein"

"Dieses Projekt ist ein weiterer digitaler Meilenstein für den DFB und ein wesentlicher Bestandteil unserer Bestrebungen, den Frauenfußball in Deutschland weiterzuentwickeln", sagt Dr. Holger Blask, Geschäftsführer Marketing, Vertrieb & Events der DFB GmbH & Co.KG. "Wir möchten die nächste Generation von Fans inspirieren, indem wir neue Möglichkeiten anbieten, den deutschen Fußball und unsere Frauen-Nationalmannschaft in der digitalen Welt zu erleben. Wir sind dankbar, als Pionier unter den nationalen Sportverbänden in Roblox präsent zu sein, und danken der FIFA für ihre Unterstützung bei der Zusammenarbeit dieses virtuellen Erlebnisses."

Christian Volk, Director of eFootball & Gaming bei FIFA, erklärt: "Die Aufnahme des DFB in die FIFA World ist ein bedeutsamer erster Schritt, um die Plattform für die FIFA-Mitgliedsverbände verfügbar zu machen. FIFA World ermöglicht es den Fans und der Community, Fußballkulturen auf der ganzen Welt besser kennenzulernen und bietet den Fans gleichzeitig einen weiteren spannenden Kanal, um sich mit Freunden auszutauschen und ihre Leidenschaft für Fußball und Gaming zu teilen."

FIFA World ist eine kostenlose virtuelle Umgebung, in der Fußballfans aus der ganzen Welt zusammenkommen können, um die Kraft des Fußballs und die Geschichte des Sports zu feiern. Vor der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023 hat die FIFA ein Update für das virtuelle Erlebnis veröffentlicht, darunter Spielhighlights, Echtzeitergebnisse, spannende Geschicklichkeitsspiele und die Möglichkeit, offizielle Nationaltrikots als Kleidung für die Avatare hinzuzufügen. Dadurch haben Fans die Möglichkeit, die Vielfalt der am Turnier teilnehmenden Nationen zu erleben.

[ik]