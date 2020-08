Fußball-Lehrer-Lehrgang 2019/2020 abgeschlossen

Am vergangenen Freitag hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) in einer internen Veranstaltung 24 neue Fußball-Lehrer*innen gekürt. Nachdem die ursprünglich für den Zeitraum März/April angesetzte Prüfungsphase des Fußball-Lehrer-Lehrgangs 2019/2020 infolge der Beschränkungen durch die Corona-Pandemie zwangsweise verschoben werden musste, konnten mittlerweile alle Teilnehmer*innen die erforderlichen Prüfungen erfolgreich absolvieren und so die Fußball-Lehrer-Lizenz erhalten.

"Hinter uns liegt ein abwechslungsreiches, aber auch herausforderndes Ausbildungsjahr", sagt Lehrgangsleiter Daniel Niedzkowski. "Aufgrund der Corona-Pandemie waren wir gezwungen, Lösungen für eine bislang einzigartige Situation zu finden. An dieser Stelle geht unser Dank an die Teilnehmer*innen, die jederzeit Flexibilität, Geduld und Verständnis für den Prozess aufgebracht haben, an das gesamte Ausbildungsteam, die DFB-Akademie für die hervorragende Arbeit im Hintergrund und die Sportschule Hennef, die uns wie immer hervorragende Schulungsmöglichkeiten geboten hat. Diese Situation war nur gemeinsam und im engen Austausch aller Beteiligten zu lösen."

Haupt: "Ausbildungsteam hat überragenden Job gemacht"

"Im Zuge der Lehrgangsreformen haben wir einige neue Elemente integriert und konnten damit wertvolle neue Impulse für die Entwicklung der Trainer*innen setzen", ergänzt Tobias Haupt, Leiter der DFB-Akademie. "Es spricht für den DFB und seine Akademie, dass wir selbst in diesen herausfordernden Zeiten den Lehrgang für unsere Teilnehmer*innen zufriedenstellend beenden konnten und gleichzeitig Erkenntnisse für die Weiterentwicklung im Trainerwesen gewonnen haben. Das Ausbildungsteam um Daniel Niedzkowski hat da einen überragenden Job gemacht."

Nach Abschluss der letzten Prüfungen wurden den Teilnehmer*innen die Urkunden am vergangenen Freitag im internen Kreis überreicht. Die DFB-Trainergala, in deren Rahmen die neuen Fußball-Lehrer*innen üblicherweise verabschiedet und in der zusätzlich der/die Trainer*in des Jahres gekürt sowie der DFB-Ehrenpreis vergeben werden, konnte in diesem Jahr aufgrund der Beschränkungen durch die Corona-Pandemie nicht stattfinden.

"Neben dem Dank an alle Beteiligten für die gute Zusammenarbeit möchten wir uns auch ausdrücklich für die erneute Unterstützung durch die Helmut-Kalthoff-Stiftung bedanken", so Niedzkowski. "Auch in diesem Jahr hat Helmut Kalthoff durch die Vergabe eines Stipendiums wieder dafür gesorgt, dass junge Trainer*innen auf ihrem Ausbildungsweg eine wichtige Unterstützung erfahren haben und sich weiterentwickeln konnten."

Die Teilnehmer*innen des 66. Fußball-Lehrer-Lehrgangs

Sebastian Bönig (1. FC Union Berlin), Tim Borowski (SV Werder Bremen), Heiko Butscher (VfL Bochum), Steven Cherundolo (zuletzt VfB Stuttgart), Onur Cinel (FC Schalke 04), Lennart Claussen (Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern), Christian Eichner (Karlsruher SC), Alexander Ende (Fortuna Köln), Rajko Fijalek (zuletzt VfL Wolfsburg), Conny Frank Fritsch (Nationalmannschaft Fußballer mit Cerebralparese), Martin Heck (1. FC Köln), Matthias Jaissle (RB Salzburg), Jens Langeneke (Fortuna Düsseldorf), Enrico Maaßen (Borussia Dortmund), Christian Rahn (Hamburger SV), Alexander Reifschneider (zuletzt FC Ingolstadt), Dino Toppmöller (RB Leipzig), Thomas Voggenreiter (Hessischer Fußball-Verband), Engin Vural (MSV Duisburg), Ole Werner (Holstein Kiel), Thomas Wörle (zuletzt FC Bayern München Frauen), Imke Wübbenhorst (Sportfreunde Lotte), Rüdiger Ziehl (zuletzt VfL Wolfsburg), Jan Zimmermann (TSV Havelse)

