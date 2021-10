Fußball-Ferien-Freizeiten 2022: Noch 4 Tage bewerben

Auch im Jahr 2022 nehmen auf Einladung der DFB-Stiftung Egidius Braun 75 Fußballvereine mit rund 1000 teilnehmenden Jugendlichen an den Fußball-Ferien-Freizeiten teil. An sechs Standorten finden insgesamt 18 einwöchige Maßnahmen statt. Die Fußball-Ferien-Freizeiten erstrecken sich über einen Zeitraum vom 9. Juli bis 1. September. Bewerbungen sind ab heute bis einschließlich zum 15. Oktober 2021 unter www.fussball-ferien-freizeiten.de/bewerben möglich.

Die Einladung zur Teilnahme an einer Fußball-Ferien-Freizeit ist ein Dankeschön für das ehrenamtliche Engagement in den bundesdeutschen Fußballvereinen. Dabei steht nach Egidius Brauns Credo "Fußball - Mehr als ein 1:0!" nicht nur das Thema "Fußball" auf dem Programm. Besuche in Kletterparks, den Stadien und Nachwuchsleistungszentren einzelner Bundesliga-Klubs stehen ebenso im Fokus wie Teambuilding-Angebote und Informationen zu ehrenamtlichen Tätigkeiten in den Fußballverbänden und -vereinen. Stargäste aus der Welt des Fußballs vermitteln in Trainings und Gesprächen unvergessliche Eindrücke bei den Jugendlichen und ihren Betreuern.

"Kleinere Klubs bei ihrem Wirken unterstützen"

Ausgezeichnet werden sollen auch im Freizeitjahr 2022 insbesondere Fußballvereine, die sich bei den Themen Integration, Inklusion oder Fairplay engagieren. "Die Jugendarbeit von breitensportlich ausgerichteten Fußballvereinen, die sich durch eine besondere Integrationswirkung und Qualität auszeichnet, wird durch die Teilnahme an den Fußball-Ferien-Freizeiten prämiert", erklärt Stiftungsgeschäftsführer Tobias Wrzesinski. "Die Idee dazu stammt von Egidius Braun. Ihm war es ein besonderes Anliegen, dass gerade kleinere Klubs auf diese Weise bei ihrem Wirken unterstützt werden und Wertschätzung erfahren."

Die DFB-Stiftung Egidius Braun trägt für alle teilnehmenden Mannschaften die Reisekosten sowie die Kosten für Unterbringung, Verpflegung und das Programm. Ebenso wird der Transfer organisiert und finanziert. Die jeweils siebentägigen Fußball-Ferien-Freizeiten werden zentral durch die DFB-Stiftung Egidius Braun organisiert und durch qualifizierte Freizeitteams der Stiftung geleitet. Die Veranstaltungen finden in den Sportschulen der DFB-Landesverbände in Bad Blankenburg, Grünberg, Hennef, Leipzig, Malente und Schöneck (Karlsruhe) statt.

Fußball, Gesellschaft und Ehrenamt im Fokus

Eine Vereinsgruppe besteht aus zwölf Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 13 bis 15 Jahren (Jahrgänge 2007 bis 2009) und bis zu zwei Betreuern. Die Teams können jahrgangsübergreifend zusammengestellt werden. Auch gemischte Teams aus Jungen und Mädchen sind möglich.

Die Freizeiten sind keine leistungssportorientierten Trainingslager. Vielmehr sind neben unterschiedlichen Fußball- und Freizeitangeboten auch pädagogische Elemente wesentliche Bestandteile. Durch Gast-Referent*innen werden Themenfelder wie zum Beispiel Suchtprävention, Toleranz, Umwelt und Wertevermittlung im sportlichen und gesellschaftlichen Leben aufgezeigt und mit den Jugendlichen besprochen.

Auch verschiedene ehrenamtliche Tätigkeiten werden vorgestellt, um die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für eine entsprechende Qualifizierung und anschließende Tätigkeit zu gewinnen, beispielsweise als Schiedsrichter*in oder Nachwuchstrainer*in.

[dfb]