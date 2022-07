Fußball-Ferien-Freizeiten: 1000 Teilnehmende bis September dabei

Endlich geht es wieder los. Am 9. Juli starten in Bad Blankenburg und Malente die ersten von insgesamt 18 einwöchigen Fußball-Ferien-Freizeiten, die durch die DFB-Stiftung Egidius Braun organisiert werden. 1000 Teilnehmende aus 75 Vereinen werden bis Anfang September in sechs Sportschulen der DFB-Landesverbände mit dabei sein.

Fußball, Freude, Freundschaft – das ist der Dreiklang, unter dem die DFB-Stiftung Egidius Braun auch in diesem Jahr die Fußball-Ferien-Freizeiten ausrichtet. Los geht es vom 9. bis zum 15. Juli im "Uwe Seeler Fußball Park" in Malente und in der Sportschule Bad Blankenburg. Die letzte der diesjährigen Fußball-Ferien-Freizeiten findet vom 26. August bis 1. September in der Sportschule Schöneck in Karlsruhe statt. Dazwischen werden 15 weitere Veranstaltungen in den Sportschulen in Edenkoben, Grünberg und Hennef durchgeführt.

Das Programm ist erneut abwechslungsreich. Die Freizeiten sind keine leistungssportorientierten Trainingslager. Vielmehr sind neben unterschiedlichen Fußball- und Freizeitangeboten auch pädagogische Elemente wesentliche Bestandteile. Durch Gast-Referenten werden Themenfelder wie Wertevermittlung im sportlichen und gesellschaftlichen Leben, Suchtprävention, Toleranz, Umwelt und ehrenamtliches Engagement aufbereitet und mit den Jugendlichen besprochen. Auch Einheiten mit DFB-Trainern, Besuche von Persönlichkeiten aus dem Sport und Ausflüge zu Profiklubs und zum neuen DFB-Campus sind neben weiteren spannenden Aktivitäten besondere Highlights. Das Erleben anderer Sportarten und Teambuildingmaßnahmen runden das Programm ab.

Schaffert: "Freizeiten sind ein Dankeschön für bemerkenswertes Engagement!"

Aber damit nicht genug. Das ohnehin schon vielfältige Angebot wurde nochmals erweitert. So haben die Teilnehmenden jetzt auch die Möglichkeit, Blindenfußball zu erleben und zu erfahren, wie es ist, ohne etwas zu sehen, Fußball zu spielen. Ein zentraler Aspekt wird darüber hinaus in diesem Jahr das Thema "Ehrenamt Schiedsrichter" sein. Langweilig wird es also ganz sicher nicht.

Die Idee zu den Fußball-Ferien-Freizeiten stammt von Egidius Braun und wird von seiner Überzeugung getragen, dass Fußball eben mehr ist als ein 1:0. "Egidius Braun war es immer ein besonderes Anliegen, dass gerade kleinere Klubs in ihrem Wirken unterstützt werden und Wertschätzung erfahren. Vor allem an diese Vereine richten sich die Fußball-Ferien-Freizeiten. Sie sind ein Dankeschön für das bemerkenswerte ehrenamtliche Engagement, das gerade an der oft zitierten Basis geleistet wird", unterstreicht DFB-Vizepräsident Ralph-Uwe Schaffert, der Vorsitzende der DFB-Stiftung Egidius Braun.

Die nach dem im März 2022 verstorbenen DFB-Ehrenpräsidenten benannte DFB-Stiftung trägt für alle teilnehmenden Mannschaften die Kosten für Unterbringung, Verpflegung und das Programm. Ebenso wird der Transfer organisiert und finanziert. Die Fußball-Ferien-Freizeiten werden durch rund 60 qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geleitet.

Weitere Informationen unter www.fussball-ferien-freizeiten.de

[sw]